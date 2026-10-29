Vlada razveljavila sklep o spomeniku osamosvojitve

Po vnovični preučitvi izbrane in marca predstavljene idejne rešitve za spomenik slovenske osamosvojitve v Ljubljani ter pogovoru z avtorji se je izkazalo, da je projekt v delu glede umestitve svetlobnih teles po Trgu republike tehnično izvedbeno nedorečen, so sporočili z ministrstva za obrambo. Vlada mu je naložila pripravo novih izhodišč.

Vlada se je danes seznanila z informacijo o stanju projekta postavitve spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani in ob tem sklenila, da prenehata veljati vladni sklep, sprejet 9. maja 2024, in druga točka sklepa vlade, sprejetega 14. maja 2026.

S prvim sklepom je vlada sprejela izhodišča za postavitev spomenika in določila nadaljnjo izvedbo projekta. Na tej podlagi je ministrstvo za obrambo lani v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedlo mednarodno odprt, anonimen, javen in interdisciplinaren projektni natečaj za izbiro zmagovalne rešitve. Ta so javno predstavili 6. marca letos.

Po vnovični preučitvi prvonagrajenega elaborata zdaj ugotavljajo, da je ta delno nedorečen, pred nadaljevanjem aktivnosti pa da je smiselno znova celovito proučiti vsebinska in programska izhodišča za postavitev spomenika.

»Pri tem je treba izhajati iz posebnega zgodovinskega, državnega in družbenega pomena osamosvojitve Slovenije ter dejstva, da gre za postavitev osrednjega državnega spomenika, posvečenega nastanku samostojne Republike Slovenije,« so v sporočilu za javnost poudarili na obrambnem ministrstvu.

Po njihovih navedbah je namen vnovične preučitve oblikovati celovita, jasno in vsebinsko ustrezno opredeljena izhodišča, ki bodo omogočila pridobitev rešitve s trajno zgodovinsko, simbolno in državniško sporočilnostjo ter zagotovila primerno umestitev spomenika v enega najpomembnejših simbolnih javnih prostorov Slovenije.

Zaradi širšega državnega in družbenega pomena spomenika je treba v pripravo novih vsebinskih in programskih izhodišč vključiti pristojna ministrstva, strokovne institucije in druge deležnike. Pri tem je treba zagotoviti ustrezno interdisciplinarno obravnavo zgodovinskih, simbolnih, arhitekturnih, urbanističnih, umetniških, kulturno-varstvenih, izvedbenih in protokolarnih vidikov, ki bo predstavljala strokovno podlago za nadaljnje načrtovanje ter izvedbo projekta, so še navedli na ministrstvu. To bo tako pripravilo nova vsebinska in programska izhodišča ter jih predložilo vladi v potrditev.

Komisija ministrstva za obrambo je 6. marca letos predstavila izbrano rešitev, po kateri bi spomenik sestavljali trije elementi - zastava, napis in talne luči, ki simbolizirajo gibanje ljudi. Avtorji izbrane rešitve so kipar in profesor Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Alen Ožbolt, arhitekti Denis Hitrec, Tadej Urh, Tjaša Tahirović, Erika Sirotić in drugi.

Predvideli so, da bi ob robu Trga republike stal drog s slovensko zastavo, tla trga pa bi bila prepredena s talnimi lučmi, ki bi še posebej v temi zasijale in predstavljale gibanje ljudi. Obeležje bi dopolnili z napisom. Vlada se je z idejno rešitvijo seznanila 14. maja letos.