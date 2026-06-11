Vlada razveljavila ukrepe proti Izraelu

Vlada premiera Janeza Janše je danes razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela njena predhodnica pod vodstvom Roberta Goloba. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni.

Slovenija je v odzivu na vojno v Gazi in očitke o hudih kršitvah mednarodnega humanitarnega prava sprejela več ukrepov proti Izraelu. Med njimi so bili razglasitev izraelskih ministrov Itamarja Ben-Gvira in Bezalela Smotriča za nezaželeni osebi, prepoved izvoza, uvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme v povezavi z Izraelom ter omejitve pri uvozu blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju.

Ukrepi so Slovenijo uvrstili med države članice EU z ostrejšim nacionalnim odzivom, zlasti ker skupnega evropskega soglasja o sankcijah proti Izraelu dolgo ni bilo. Konec septembra je za nezaželeno osebo razglasila še izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Ob tem je bilo več opozoril, da imajo nekateri ukrepi pomembno politično in simbolno težo, a tudi očitne izvedbene omejitve. Pri vojaškem embargu se je pokazalo, da Slovenija po oktobru 2023 ni izdajala dovoljenj za izvoz vojaške opreme v Izrael, zato neposredni učinek prepovedi ni bil velik.

Hkrati so se odprla vprašanja pri uvozu izraelsko zasnovanih protioklepnih sistemov spike, ki jih Slovenija kupuje prek evropskega izvajalca Eurospike. Formalno gre za evropski izdelek, vendar tehnologija in del komponent izvirata iz Izraela, kar odpira vprašanje, ali takšne dobavne verige obidejo politični namen embarga.

Na luknje pri izvajanju je opozoril tudi primer Luke Koper, od koder je po sprejetju embarga odplul tovor za izraelskega orožarja Elbit. Ministrstvo za obrambo je pojasnilo, da je bila pošiljka v Sloveniji že pred vladnim sklepom in da ukrep ne more veljati retroaktivno. Primer je pokazal, da so pri izvajanju ključni čas prihoda blaga, carinska klasifikacija, pristojnost nadzora in vprašanje, ali se prepoved nanaša zgolj na neposredne posle z Izraelom ali tudi na širše dobavne verige.

Skupna slika je zato dvojna: slovenski ukrepi so bili zunanjepolitično izraziti in so državo postavili med odločnejše kritike izraelske politike v Gazi, njihova praktična učinkovitost pa je ostala omejena z že sklenjenimi pogodbami, evropskimi posredniki, statusom blaga in vprašanjem, kako natančno nadzorovati vojaško opremo v mednarodnih dobavnih verigah.

Najprej je nova vlada Janeza Janše odstranila palestinsko zastavo, danes je še odpravila ukrepe proti Izraelu. FOTO: Leon Vidic

Janševa vlada je te sklepe odpravila

Sklep o prepovedi trgovine z orožjem z Izraelom je vlada odpravila, ker ministrstvo za obrambo pod novim vodstvom meni, da je nepotreben, saj so »postopki, način in pogoji izdaje dovoljenj v prometu z vojaškim orožjem v Republiki Sloveniji urejeni na zakonski (Zakon o obrambi) in podzakonski ravni (uredba)«. »Ministrstvo v zvezi z izvozom orožja v Izrael izvaja aktivnosti v skladu s predpisi na tem področju in kriteriji skupnega stališča Sveta EU 944/2008/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme,« so pojasnili.

Z odpravo teh sklepov vlada po lastnih navedbah ponovno vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. »Skozi politični dialog in tiho diplomacijo bo mogoče okrepiti vlogo Republike Slovenije v prizadevanjih za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu,« meni vlada, ki obenem izpostavlja ustvarjanje dodatnih priložnosti za sodelovanje z Izraelom na področjih skupnega interesa.

Kot so še sporočili, Slovenija ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN, mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti civilnega prebivalstva. Prav tako ostaja nespremenjeno njeno stališče do iskanja rešitve, ki bo na osnovi dialoga omogočala mirno in varno sobivanje Izraelcev in Palestincev. »Današnja odločitev odraža prepričanje, da Slovenija svoje interese, vrednote in zunanjepolitične cilje učinkoviteje uresničuje z dialogom, diplomatsko angažiranostjo in aktivnim sodelovanjem, kot pa z dejanji, ki omejujejo in zapirajo možnosti za neposredno komunikacijo,« so še navedli.

Nova vlade je minuli četrtek nemudoma po uradnem nastopu mandata s pročelja vladne stavbe umaknila palestinsko zastavo, ki jo je njena predhodnica simbolno izobesila maja 2024, ko je sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je kasneje tudi zgodilo. Še isti dan je novi zunanji minister Tone Kajzer po telefonu govoril z izraelskim kolegom Gideonom Sarjem, s katerim sta med drugim razpravljala o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.

Levica: Politična kapitulacija pred interesi Izraela

Medtem ko Gaza krvavi, Janševa vlada odpravlja ukrepe proti Izraelu in Slovenijo postavlja na napačno stran zgodovine, sporočajo iz Levice. »Vlada je danes preklicala sankcije proti Izraelu, sprejete zaradi hudih kršitev mednarodnega prava in genocida v Gazi, ter odpravila prepoved izvoza, uvoza in tranzita vojaške opreme, medtem ko svet spremlja eno največjih humanitarnih katastrof našega časa, ki se je medtem razširila še z operacijo etničnega čiščenja približno petine celotnega prebivalstva Libanona iz južnega dela države,« opozarjajo.

»Če je prejšnja vlada z ukrepi sporočila, da Slovenija ne bo sodelovala pri normalizaciji vojnih zločinov, je Janševa vlada danes sporočila ravno nasprotno. Ta odločitev ni le zunanjepolitična napaka, ampak tudi moralni bankrot vlade Janeza Janše. Namesto da bi stopila na stran žrtev, se je postavila na stran države, ki jo številne mednarodne organizacije in strokovnjaki za mednarodno pravo bremenijo najhujših kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava,« še pravijo v Levici.

Po njihovem današnja odločitev vlade ni izraz državnosti ali odgovorne zunanje politike, ampak »odpoved temeljnim načelom človečnosti in mednarodnega prava zaradi brezpogojne politične podpore izraelski vladi ter njenim propagandnim in vohunskim storitvam«.