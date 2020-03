Vlada s predlogom za podelitev izjemnih pooblastil vojski

Vlada je danes potrdila besedilo predloga za podelitev izjemnih pooblastil vojski pri širšem varovanju državne meje in ga poslala v obravnavo v DZ, so za STA povedali v vladnem uradu za komuniciranje. Poslanci bi lahko o predlogu, na katerega so pripombe podale tudi poslanske skupine, odločali že v četrtek skupaj s protikoronskim zakonom.Varnostne razmere, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije covida-19 , zahtevajo, da zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora zunanje schengenske meje pripadniki Slovenske vojske (SV) sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje ter pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 37.a člena zakona o obrambi, so v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu.Pripadniki SV bodo pooblastila pod pogoji, ki so predpisani za policiste, izvajali skupaj s policijo v skladu z načrtom policije in na podlagi njenih usmeritev na območju odsekov, sektorjev in sekcij ob slovenski schengenski meji v pasu petih kilometrov zračne razdalje od mejne črte oziroma do najbližje cestne komunikacije.Vlada bo o izvajanju pooblastil SV seznanjala pristojni delovni telesi DZ vsakih 14 dni. Ukrep je časovno omejen - pripadniki SV bodo imeli ta pooblastila največ tri mesece od uveljavitve sklepa.Za aktivacijo 37. a člena zakona o obrambi je potrebna najmanj dvotretjinska podpora prisotnih poslancev, zato koalicija potrebuje pomoč vsaj dela opozicije. Minister za notranje zadeveje za Odmeve na TV Slovenija v ponedeljek zvečer povedal, da vlada te podpore še nima zagotovljene.Minister je v zadnjih dneh opravljal pogovore pri poslanskih skupinah. Del pripomb, ki so jih te podale, so po njegovih besedah upoštevali, dela pa ni bilo mogoče. Pripombe so bile sicer po njegovih ocenah bolj tehnične narave, zato verjame, da bi lahko opozicija na koncu vendarle dala potrebne glasove za aktivacijo omenjenega člena.Predlog je sicer precej razburil javnost. Med drugim je bilo slišati očitke, da je podelitev takšnih pooblastil vojski pretiran ukrep.DZ bi lahko o predlogu odločal že v četrtek skupaj z interventnim zakonom za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa. Tega naj bi po prvotnih napovedih sicer potrjevali v sredo, po novih načrtih pa naj bi bila plenarna seja v četrtek, a le, če se bo skozi obsežen vladni predlog ukrepov in množico vloženih dopolnil do tedaj prebil odbor DZ za finance. Danes tega dela ni uspel dokončati.