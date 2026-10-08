Vlada snuje nova pravila za tuje delavce, sindikate skrbijo možnosti zlorabe

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport bi s predlogom novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev odprlo vrata za zaposlovanje tujih delavcev v kadrovskih agencijah, zrahljalo pa bi tudi sankcijo prepovedi zaposlovanja tujcev pri kršiteljih. Sindikati temu ostro nasprotujejo, saj to po njihovi oceni povečuje možnosti za zlorabe tujih delavcev. O tem se šele zdaj usklajujejo v ekonomsko-socialnem svetu, saj vlada predloga pred javno razpravo temu organu ni predložila.

Omenjeni predlog novele, ki je bil sredi septembra poslan v medresorsko usklajevanje, teden dni pa je bil tudi v javni razpravi, sicer v naš pravni red prenaša evropsko direktivo o enotnem dovoljenju za državljane tretjih držav za prebivanje in delo v članicah ter njihovih pravicah.