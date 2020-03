Vlada sprejela predlog zakona. Kdo vse bo upravičen do dodatka

Interventni zakon za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu med drugim prinaša dodatke upokojencem, samozaposlenim, nekaterim zaposlenim v zasebnem sektorju in študentom.



Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19 in ga poslala v parlamentarno proceduro. Vlada ocenjuje, da bodo ukrepi iz zakona zvišali odhodke proračuna za tri milijarde evrov. To je okoli 30 odstotkov sedanjega proračuna.

Samozaposlenim 700 evrov dodatka

Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj četrtino. Za april in maj bodo prejeli po 700 evrov, če bodo izkazali vsaj 50-odstotni upad dohodka glede na februar. Država jim bo hkrati krila tudi vse prispevke za socialno varnost.

Dodatek študentom in velikim družinam

Študenti bodo do 30. aprila dobili 150 evrov enkratnega kriznega dodatka. Družine s tremi otroki 100 evrov dodatka, s štirimi ali več otroki pa 200 evrov dodatka; poleg dodatka, ki ga že prejemajo.

Na boljšem upokojenci s pokojnino do 700 evrov

Kot je bilo določeno že v smernicah, bodo upokojenci s pokojninami pod 700 evri dobili enkratni solidarnostni dodatek. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek ne bo vplival na dohodek za ugotavljanje upravičenosti do socialno varstvenih prejemkov. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo treba plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Zaposlenim v zasebnem sektorju 200 evrov, a ne vsem

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače, torej nižjo od 2821,74 evra, in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, bodo upravičeni do 200 evrov dodatka. Sredstva za financiranje dodatka bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Komu se bodo plače znižale

Zakon za čas trajanja epidemije predvideva 30-odstotno znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač nekdanjih funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.



Državni zbor bo o zakonu predvidoma glasoval sredi novega tedna. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Ukrepi iz zakona se uporabljajo do 31. maja. Če do 15. maja epidemija ni preklicana, se roki izteka ukrepov podaljšajo za 30 dni.



Podrobnosti zakona bodo ob 17. uri predstavili predsedniki koalicijskih strank.