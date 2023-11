Vlada sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo

Vlada je sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Slogan strategije se glasi »Majhni na Zemlji, veliki v vesolju«, strategija pa določa usmeritve in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenske vesoljske industrije. Vlada je ministra za gospodarstvo Matjaža Hana pooblastila za predložitev prošnje za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji (ESA).

V sporočilu za javnost so na ministrstvu zapisali, da je »vesoljski sektor je eden izmed najhitreje rastočih sektorjev, tudi v Sloveniji. Zanj so značilni veliki multiplikativni učinki na gospodarsko rast in zaposlovanje«. Z digitalizacijo družbe postajajo aktivnosti vesoljskega sektorja pomembne tudi v vsakodnevnem življenju ljudi, zaradi velikih vložkov v raziskave in razvoj pa prinašajo tudi prebojne rešitve. Vesoljska tehnologija se že uporablja v prometu, kmetijstvu, energetiki, gospodarstvu, varnosti, zdravstvu in izobraževanju so zapisali.

Minister Han je sprejem vesoljske strategije označil za pomemben korak za slovensko gospodarstvo. »Vesoljska industrija ima namreč visoko dodano vrednost in skupaj z učinki na povezane dele gospodarstva lahko pozitivno vpliva na krepitev gospodarstva,« je dejal.

Ambicije vesoljske strategije temeljijo na petih strateških stebrih za podporo razvoju sektorja. Trije izmed njih so namenjeni razvoju programskih prednostnih področij in sicer spodbujanju razvoja vesoljske tehnologije, vključno z izkoriščanjem novih zmogljivosti na področju satelitskih komunikacij in širitvi sodelovanja v mednarodnih prizadevanjih za raziskovanje vesolja, spodbujanju razvoja vesoljskih aplikacij. Še dva stebra pa sta namenjena vzpostavljanju dobrih pogojev za nadaljnji razvoj vesoljskega sektorja, saj spodbujata izobraževanje na področju tehnologije, inženirstva in matematike ter podjetništvo v okviru univerz in raziskovalno-tehnoloških organizacij.