V zadnjem času beležijo več bolnih med mlajšimi

FOTO: Vlada RS

Odločbe o karanteni že na meji



Na katerih mejnih prehodih bodo izdajali odločbe?

Hrvaška nič več na seznamu varnih držav

Med izjemami za vstop brez karantene je dodana nova 16. točka. Karantena se ne odredi državljanom držav na rumenem seznamu, če so pri nas nastanitev rezervirali v času, ko je bila njihova država na zelenem seznamu.



Mora pa taka oseba na meji predložiti negativni izvid testa, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZje o trendu povedala, da v svetu in v Evropi se število okuženih dviguje, enako je tudi pri nas. Do zdaj je skupno okuženih 1649, aktivnih primerov je 136, včeraj so potrdili 16 novih primerov.Prenos v živo:V zadnjih 14 dneh beležijo več okužb med mlajšo populacijo, in sicer v populaciji, stari med 15 in 44. Na začetku je bilo več bolnih med starejšimi. Sledijo več kot 11 skupkom, iz katerih še vedno prihajajo nove pozitivne osebe med kontakti.Junija so zabeležili 139 primerov, 59 primerov uvoženih, in sicer največ iz držav Balkana, 22 pa jih je bilo povezanih z lokalnim virom okužbe.Čakš Jagrova je poudarila, da je situacija na Hrvaškem burna, saj beležijo obsežen izbruh na področju Zagreba in v Slavoniji, kjer so najbolj na udaru ranljive skupine. Beležijo tudi številne druge manjše izbruhe po celotni Hrvaški. Primeri so večinoma posledica nespoštovanja predpisov, saj so se izbruhi pojavili zaradi druženj, porok in podobnih dogodkov.Vlada je odločila, da bo vročanje odločbe o karanteni že na meji, je povedal minister za notranje zadeve v odstopu. »Vsem tistim, ki ne morejo izkazati, da niso bili v tretji državi (na rdečem seznamu), bo mejni policist odredil karanteno. To lahko dokažete, da ste lastnik parcele na Hrvaškem, z računom hotela, računom parkirnine, z računi v gostilni,« je povedal.Karantena za prihode iz držav na rumenem seznamu ne bo odrejena za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival v času bivanja, ali originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Če tega oseba ne more predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo.Ta izjema seveda ne velja za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ko prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (države na rdečem seznamu).Po vladnih pojasnilih bo policija osebi ob vstopu v Slovenijo zapisala podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Sloveniji) in jih posredovala predstavniku ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod pa je Mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).Na teh mejnih prehodih in kontrolnih točkah ministrstvo za zdravje zagotovi ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb. Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop.Vlada je na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam, ki pomeni vstop v državo brez karantene) uvrstila Belgijo in Nizozemsko.S seznama epidemiološko varnih držav pa je črtala Češko, Hrvaško in Francijo (kar pomeni, da se uvrstijo na rumeni seznam).»Odločitev, da neka država preide z zelenega na rumen seznam to vpliva na državljane te države. Konkretno: če hrvaški državljan ne sodi v eno izmed izjem je ob vstopu v Slovenijo napoten v karanetno,« je povedal Hojs in dodal, da lahko država, če bo obvladovala primere, hitro preide nazaj na zeleni seznam, lahko pa tudi na rdeči ,če se bo situacija poslabšala.Če je država uvrščena na rumeni seznam, lahko državljan Slovenije in tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihaja iz držav članic EU oziroma schengenskega območja, v Slovenijo vstopi brez karantene. Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če sodijo med katerokoli izmed 15 izjem.Spremembe začnejo veljati 4. julija 2020.