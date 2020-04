Vlada sprejema drugi zakonski paket za blažitev posledic epidemije

00.30 Na Brdu pri Kranju se bo vlada seznanila s smernicami glede oblikovanja novega zakonodajnega paketa

00.00 Z današnjim dnem v veljavo stopil prvi paket ukrepov pomoči podjetjem, ki so prizadeta zaradi koronavirusa

Vlada se danes seznanja s poročili delovnih skupin in njihovimi predlogi glede smernic za oblikovanje drugega zakonodajnega paketa za blažitev posledic epidemije. Osnutek ukrepov drugega intervencijskega zakona je že napisan, bistvo novega svežnja pa je zagotavljanje likvidnosti gospodarstva in pa nujni popravki in dopolnila prvega zakona. Po navedbah Televizije Slovenija bo za premagovanje likvidnostnega krča namenjenih okoli 900 milijonov evrov, ob tem pa bo država subvencionirala tudi do 70 odstotkov najemnine poslovnih prostorov ali omogočila odlog plačila. STATri milijarde težak zakonodajni paket bo veljal do konca maja, sicer pa se v primeru izboljšanja razmer lahko veljavnost zakona tudi prekliče. Poudarki paketa ukrepov so:- plačilo nadomestila plač za delavce na čakanju in kritje socialnih prispevkov,- kritje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so zaposleni v zasebnem sektorju in delo nemoteno opravljajo- izplačilo kriznega dodatka za nadpovprečno izpostavljene delavce,- nadomestila za bolniške odsotnosti,- izplačilo mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, verske uslužbence in kmete, prav tako so izvzeti iz plačila socialnih prispevkov,- izplačilo kriznega dodatka za upokojence z najnižjimi pokojninami, študente in prejemnike denarne socialne pomoči- odlog plačevanja posojil po interventnem zakonu,- znižanje plač funkcionarjem javnega sektorja za 30 odstotkov,Zakon ob enem policistom dodeljuje nekaj dodatnih pooblastil, sicer pa bo vlada še danes razpravljala o nujnih popravkih in dopolnilih prvega zakona.