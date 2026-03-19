Vlada sprošča cene goriv na avtocestah

Vlada je danes na dopisni seji sprejela spremembe uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi se bo regulacija cen od 20. marca prenehala uporabljati na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. To pomeni, da bodo trgovci cene lahko že jutri povišali na podobne, višje ravni, kot jih imajo pri sosedih.

Namen ukrepa, tako vlada, je zmanjšati pritisk povečanega tranzitnega povpraševanja na avtocestne servise ter zagotoviti, da bodo logistične kapacitete distributerjev v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi bencinskih servisov zunaj avtocest, tudi v bolj oddaljenih krajih.

»Podatki največjih distributerjev kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti,« sporočajo iz ministrstva za okolje, prostor in energijo (Mope).

Bistvo ukrepa je preprosto, pravijo, država želi omejene logistične zmogljivosti usmeriti tja, kjer ljudem najbolj koristijo. To pomeni, da bodo v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi servisov, ki jih prebivalke in prebivalci uporabljajo vsak dan, ne pa dodatnemu zadovoljevanju tranzitnega povpraševanja, ki ga ustvarjajo cenovne razlike med državami.

»Predlog zato sledi jasnemu javnemu interesu. Regulacija cen mora najprej služiti ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo in so od goriva odvisni pri vsakodnevni mobilnosti. Naloga vlade je, da v razmerah povečanih pritiskov zaščiti stabilnost oskrbe in poskrbi, da ukrepi države največ koristijo gospodinjstvom, delavcem, družinam in lokalnim skupnostim,« sporočajo.

Predlagana sprememba bo obenem bolj jasno pokazala tudi dejanski učinek regulacije. Medtem, ko se bodo cene goriv na avtocestah oblikovale prosto, bo zunaj avtocestnega omrežja ostal v veljavi mehanizem, s katerim država blaži vpliv visokih cen na življenjske stroške ljudi.

Uredba določa, da se mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov ne uporablja za goriva, prodana na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za ostale bencinske servise ureditev ostaja nespremenjena. Uredba bo začela veljati že jutri, 20. marca.