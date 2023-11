Vlada stopila korak nazaj pri zamrznitvi transferjev

V nadaljevanju preberite:

Po številnih pozivih, napovedih protestov in tudi generalne stavke, je vlada stopila korak nazaj v nameri neusklajevanja transferjev in plač v javnem sektorju v prihodnjem letu, ki jih je načrtovala predvsem zaradi finančnih obremenitev popoplavne obnove. Pristala je tudi na to, da bo redna valorizacija pokojnin že januarja, in sicer delna za 8,2-odstotka, če bodo podatki o inflaciji višji, pa bodo februarja izvedli še poračun.