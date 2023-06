Vlada: Trenutno ni podlage za zadržanje gradnje kanala C0

Vlada po proučitvi dokumentacije v zvezi z gradnjo kanala C0 v Ljubljani, zlasti z vidika uporabe pravnih sredstev za zadržanje ali ustavitev gradnje ter umeščanja trase v prostor, ocenjuje, da trenutno ni podlage za zadržanje izvajanja projekta. Trenutno lahko gradnjo ustavi le investitor, v mnenju o predlogih poslancev SDS glede C0 navaja vlada.

Vlada je danes na dopisni seji sprejela mnenje o predlogu priporočila skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec (SDS), ki je na vlado naslovila predlog priporočila zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Vlada: Inšpekcija do zdaj ni ugotovila nepravilnosti

Vlada je podrobno proučila dokumentacijo v zvezi z gradnjo kanala C0 zlasti z vidika uporabe pravnih sredstev in s tem povezanimi ukrepi za zadržanje ali ustavitev gradnje na tem projektu, prav tako je podrobno analizirala postopke umeščanja trase v prostor.

»V tem trenutku ni podlage za ukrepanje v smeri zadržanja izvajanja projekta – gradnje povezovalnega kanala C0. Republika Slovenija ni investitor, zato je trenutno edini, ki lahko gradnjo ustavi, investitor. Inšpekcija namreč do zdaj ni ugotovila nepravilnosti v postopkih, ki so že zaključeni. Nekateri postopki pa so še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja,« so navedli.

Glede predloga za pripravo izhodišč za ukrepanje pristojnih organov za odpravo nezakonitosti in nepravilnosti v projektu ima vlada pomisleke. »Največjo oviro namreč predstavlja ugotavljanje nezakonitosti oziroma nepravilnosti. Samo zatrjevanje v tej smeri namreč še ne predstavlja zadostne podlage za ukrepanje,« pravi vlada.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Postopki presoje pravilnosti in zakonitosti od leta 2020

Takratno ministrstvo za okolje in prostor je že leta 2020 na podlagi priporočil v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika po uradni dolžnosti začelo postopke presoje pravilnosti in zakonitosti vseh sklepov in odločb, ki sta jih izdali Upravna enota Ljubljana in Agencija RS za okolje.

Ministrstvo je upravne akte presojalo v okviru izrednih pravnih sredstev po zakonu o upravnem postopku in ugotovilo, da razlogi za odpravo in razveljavitev ali izrek ničnosti niso podani. »Ker razlogi za odpravo, ali razveljavitev, ali za izrek ničnosti izdanih odločb in sklepov niso bili podani, je ministrstvo v skladu z zakonom o upravnem postopku izdalo sklepe o ustavitvi postopkov,« piše vlada in pojasnjuje, da kršitev zakonitosti oz. nepravilnosti v postopku izdaje upravnega akta izven razlogov in pogojev, ki jih določa zakon o upravnem postopku, ne morejo pomeniti razloga za odpravo, razveljavitev ali izrek ničnosti upravnega akta.

Ministrstvo je 28. septembra 2021 izdalo tudi odločbo, s katero je izreklo za nično gradbeno dovoljenje z 18. januarja 2021 za gradnjo kanala C0 z vgradnjo kinete, ki ga je izdala Upravna enota Ljubljana. Upravno sodišče je 9. junija 2022 odločbo ministrstva odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Ministrstvo je glede na napotila iz sodbe 14. julija 2022 postopek za izrek ničnosti gradbenega dovoljenja ustavilo, pojasnjuje vlada.

DZ o kanalu C0 v petek na izredni seji

Poslanci SDS opozarjajo, da gradnja kanala na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja resno tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in okolico.

Na njihovo zahtevo bo DZ v petek na izredni seji razpravljal o priporočilih, naj vlada začne izvajati aktivnosti v okviru svojih pristojnosti za spoštovanje ustavne pravice do pitne vode ter uresničevati cilje in prioritete na področju skrbnega upravljanja voda, ob tem pa zaustavi nespoštovanje in izigravanje pravne države.

V SDS so maja skupaj s poslanci NSi zbrali tudi dovolj podpisov za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala, ali je prišlo so zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0.