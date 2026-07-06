Vlada ukinja uradniški svet, sito pri imenovanju visokih uradnikov

Izbirni postopki v posebnih javnih natečajih bi potekali neposredno pri organu.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki je sito pri imenovanju uradnikov na najvišje položaje v državni upravi. Izbirni postopki v posebnih javnih natečajih bi potekali neposredno pri organu. Minister za notranje zadeve Franci Matoz je ukinitev uradniškega sveta napovedal že na zaslišanju, zdaj pa je na vladnih spletnih straneh objavljeno gradivo o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva spremembo pri imenovanju uradnikov na visoke položaje v državni upravi. Uradniški svet je bil ustanovljen z namenom depolitizacije državne uprave ter zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov ...