Vlada na Goriškem: javni zavod za sodobni ples in novi zakon o vinu

Med regijskim obiskom na Goriškem je vlada sprejela sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti in napovedala nov zakon o vinu. Z njim želijo odpraviti birokratske ovire za vinogradnike in vinarje, je na novinarski konferenci dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Sprejetje novega zakona o vinu je nujno, saj je obstoječa zakonodaja iz leta 2006 zastarela in ne omogoča učinkovite implementacije evropske zakonodaje, je povzela STA.

Z ustanovitvijo novega javnega zavoda pa vlada izpolnjuje eno ključnih zavez nacionalnega programa za kulturo na področju umetnosti, ki bo sodobnemu plesu zagotovila stabilen razvoj, so sporočili z ministrstva za kulturo. Zavod predstavlja nov model v kulturi, saj bo deloval na dveh lokacijah. Njegovi soustanoviteljici bosta poleg države tudi mestni občini Celje in Nova Gorica.

Občinstvo bo z javnim zavodom pridobilo dodatno možnost za oglede vrhunskega slovenskega in mednarodnega sodobnega plesa, ustvarjalcem pa bo omogočal kakovostne infrastrukturne, ustvarjalne, izobraževalne, rezidenčne, podporne in druge produkcijske pogoje dela in pri tem zagotavljal soobstoj različnih umetniških praks sodobnega plesa, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Eden najbolj prekariziranih sektorjev

»Ob začetku mandata smo sodobni ples identificirali kot enega najbolj prekariziranih sektorjev v sodobni umetnosti. Najprej smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili razvojno strategijo za sodobni ples, nato pa z obema partnerskima občinama vse potrebno, da bo zavod zaživel s primernimi prostori, sredstvi in kadri. Še posebej me veseli, da smo sklep o ustanovitvi potrdili na Goriškem, saj tako v praksi kažemo, da je mogoče kulturo hkrati misliti decentralizirano in združevalno, saj v tem projektu povezujemo znanja, ideje in resurse,« je ob tem povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Javni zavod bo namenjen razvoju, produkciji, promociji in podpori sodobne plesne umetnosti na območju Republike Slovenije in v mednarodnem prostoru. Z njim bo zagotovljeno dolgoročno in neprekinjeno izvajanje dejavnosti na področju sodobnega plesa. Deloval bo na dveh lokacijah, in sicer v prostorih centra EPIC v Novi Gorici, ter prostorih Celjskega doma v Celju, kjer bo imel tudi sedež.

Z ustanovitvijo javnega zavoda bodo v Novi Gorici poskrbeli za trajnostno nadaljevanje evropske prestolnice kulture in nadaljnji razvoj sodobnega plesa na Goriškem, so zagotovili na ministrstvu za kulturo.

Predlog zakona o vinu

Vlada je na današnji redni seji med regijskim obiskom na Goriškem začela tudi obravnavo predloga zakona o vinu, ki jo bo nadaljevala na eni prihodnjih sej. Prav tako se je seznanila z informacijo o podpisu pisma o nameri pristopa k aktivnostim, potrebnim za pridobitev statusa javne univerze. Predstavniki Univerze v Novi Gorici, Instituta Jožef Stefan, Mestne občine Nova Gorica in ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ga bodo 12. novembra podpisali v Novi Gorici.

S podpisom pisma o nameri se bodo podpisniki zavezali k sodelovanju pri pripravi vseh potrebnih formalnopravnih, organizacijskih in infrastrukturnih pogojev za preoblikovanje Univerze v Novi Gorici v javno univerzo. Cilj je, da univerza pod okriljem države še naprej deluje kot povezovalna platforma kakovostnega akademskega okolja v goriški regiji ter dolgoročno krepi slovenski visokošolski prostor in prispeva k razvoju države, so sporočili z vlade.