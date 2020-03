Vlada ustanovila krizni štab in opravila menjave na čelu policije in vojske

Podpredsedniki Janševe vlade so predsedniki koalicijskih SMC, NSi in DeSUS, Počivalšek, Tonin in Pivčeva.

v kabinetu predsednika vlade: nekdanjega poslanca SDS dr. Vinka Gorenaka , veleposlanika mag. Igorja Senčarja in poslanca SDS Žana Mahniča ;

, veleposlanika mag. in poslanca SDS ; na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: generalni tajnik Slovenske karitas Cveta Uršiča in Matejo Ribič

in na ministrstvu za finance: mag. Petra Ješovnika in Kristino Šteblaj;

in na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport: Jureta Gašpariča ;

; na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: dosedanjega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija in dosedanjega okoljskega ministra SMC Simona Zajca ;

in dosedanjega okoljskega ministra SMC ; na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: dosedanjega državnega sekretarja Damjana Stanonika in dr. Jožeta Podgorška ;

in ; na ministrstvu za javno upravo: nekdanjo poslanko SMC Urško Ban ;

; na ministrstvu za kulturo: dr. Ignacijo Fridl Jarc ;

; na ministrstvu za notranje zadeve: nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja;

nekdanjega mariborskega župana na ministrstvu za pravosodje: Matica Zupana ;

; na ministrstvu za obrambo: mag. Damijana Jaklina in Uroša Lampreta ;

in ; na ministrstvu za okolje in prostor: dr. Metko Gorišek ;

; na ministrstvu za infrastrukturo: nekdanjega generalnega direktorja HSE Blaža Košoroka ;

; na ministrstvu za zunanje zadeve: mag. Gašperja Dovžana in veleposlanika Toneta Kajzerja ;

in veleposlanika ; na ministrstvu za zdravje: nekdanjega predsednika Zdravniške zbornice Slovenije mag. Andreja Možino ;

; v službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: mag. Moniko Kirbiš Rojs;

v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: dr. Dejana Valentinčiča.

Že na prvi seji vlade je ministrski zbor zamenjal Tatjano Bobnar in Alenko Ermenc. FOTO: Mediaspeed

Večji del razprave na prvi nočni seji vlade naj bi bil sicer posvečen ukrepom za boj proti širjenju koronavirusa. »Ministri bodo v prihodnjih dneh sporočili, kakšni bodo ti ukrepi,« je po poročanju STA napovedalin na vprašanje, do katere mere se bodo zaostrili, odgovoril, da je »to odvisno od tega, koliko bodo ljudje upoštevali že sprejete ukrepe«.Danes so po njegovih besedah sprejeli nekaj uredb s področja kmetijstva in blagovnih rezerv. Možni pa so še posegi v urejanje prometa, javnega prevoza, dela trgovskih centrov ... Podrobnosti ni razkril. Njegova prva naloga pa bo, da zagotavljanje nemotenega delovanje civilne zaščite in nove kapacitete za potencialne bolnike.Vodja novoustanovljenega kriznega štaba je predsednik vlade, sekretar pa nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Štab v enem formatu sestavljajo vsi ministri, v drugem pa še drugi visoki strokovni in odgovorni uslužbenci. Podpirajo ga strokovne skupine, torej ljudje, ki so vpeti v obvladovanje razmer in najbolj kompetentni, da v vsakem trenutku priskrbijo točne in zanesljive podatke, je Andrej Rupnik povedal v izjavi novinarjem po seji vlade.Krizni štab se bo sestal danes takoj po primopredaji poslov na ministrstvih. Vsak minister je že na prvi seji vladedovil vsaj enega državnega sekretarja, ki ga lahko nadomešča v primeru bolezni. Imenovali so:S položaja generalne direktorice policije so razrešili tudiin za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovalidosedanjega direktorja ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF)in sicer do imenovanja generalnega direktorja policije po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.Z dolžnosti načelnice Generalštaba Slovenske vojske odhaja, ki jo bo začasno nadomestil njen namestnik brigadir, ins položaja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo (OVS). Slednjega bo nadomestilNa vrh Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje je kot vršilca dolžnosti direktorja imenovalakot vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo pa dr.se vrača na položaj generalnega sekretarja vlade in bo pristojen za posredovanje informacij javnega značaja, ki se nanašajo na vladne dokumente iz zbirk generalnega sekretariata vlade. Prav tako mu vlada izdala pooblastilo za izjavljanje volje Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah.Ker jepostala ministrica za pravosodje, jo je vlada razrešila s položaja generalne direktorice agencije za okolje, za vršilca dolžnosti generalnega direktorja pa imenovala