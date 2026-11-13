Robert Golob je Janeza Janšo označil za strahopetca

»Predsednik republike je vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije. V vojnem času dobi seveda mnogo pristojnosti. In da bi te pristojnosti lahko izvrševal, mora biti tekoče obveščen o vseh nevarnostih, ki se dogajajo v Sloveniji in v okolici. Pričakujem, da bo predsednica Republike Slovenije še vedno vabljena na seje,« se je predsednica republike Nataša Pirc Musar odzvala na včeraj objavljeno vladno gradivo, kjer je bilo v predlogu novega odloka o svetu za nacionalno varnost (SNAV) predvideno, da vlada na seje SNAV ni več obvezana k vabljenju predsednice republike, predsednika državnega zbora in vodje opozicije, tudi če gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti. Zakaj jo je vlada Janeza Janše želela izključiti, predsednici republike še ni jasno. »Bi si pa želela, da tudi ...