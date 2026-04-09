Vlada uvaja nadzor nad podražitvami elektrike in plina

Vlada je na današnji seji, kot je v pogovoru za Delo že včeraj napovedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, sprejela podzakonske akte glede protikriznega ukrepanja v trenutni energetski krizi.

Vlada je sprejela uredbo, s katero je dobavitelje električne energije in plina zavezala, da morajo pred vsakim dvigom cen za določene skupine odjemalcev pridobiti njeno soglasje.

»Uredba je odziv na nestabilne razmere na energetskih trgih, ki so posledica geopolitičnih napetosti, motenj v dobavnih verigah in izrazitih nihanj cen energentov. V takšnih razmerah obstaja realno tveganje nenadnih in nesorazmernih dvigov cen, ki lahko neposredno vplivajo na socialno varnost ljudi ter delovanje ključnih družbenih sistemov,« je dejal Kumer. Po njegovih besedah je ukrep usmerjen predvsem v zaščito gospodinjstev, malih poslovnih odjemalcev ter javnih ustanov, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi.

Poleg tega je vlada sprejela sklep za pravočasno zagotavljanje zadostnih zalog plina, s katerim nosilce bilančnih skupin plina poziva, naj nemudoma pristopijo k sklepanju dogovorov o skladiščenju plina in pogodb o nakupu plina, tako da bodo do 1. novembra zagotovljene zadostne količine skladiščenega plina. »Gre za odgovorno pripravo na zimsko sezono, zato je ključno, da se potrebni dogovori začnejo sklepati pravočasno,« je dejal minister.

Ta je v pogovoru za Delo komentiral več o predvidenih ukrepih in vplivih premirja na energetske razmere. Pogovor objavljamo v spodnjem videu.