Vlada v pripravah na največji mednarodni dogodek

Slovenija letos prvič predseduje skupini evropskih sredozemskih držav MED9, predsedovanje pa ji je bilo zaupano na vrhu skupine lani na Cipru. V Portorož prihaja vseh devet predsednikov držav in vlad članic skupine, poleg njih pa še predsednik evropskega sveta António Costa in častni gost vrha, jordanski kralj Abdulah II.

Slovenija se je skupini MED9 pridružila leta 2021 v mandatu tretje vlade Janeza Janše. Predsedovanje skupini – ta združuje še Francijo, Italijo, Španijo, Grčijo, Portugalsko, Malto, Ciper in Hrvaško – pa ji je bilo dodeljeno na lanskem vrhu MED9 na Cipru. »S tem sta bila prepoznana posebna vloga, ki jo ima Slovenija kot sredozemska država, in zaupanje, da bo naša država v tem zahtevnem obdobju pomembno prispevala h krepitvi odpornosti Sredozemlja in Evropske unije kot celote,« je slovensko predsedovanje skupini MED9 pospremil predsednik vlade Robert Golob.

Slovenija predseduje skupini držav, ki predstavljajo kar 45 odstotkov celotne populacije EU, skozi celotno leto 2025. Skupaj bo organiziranih šest zasedanj skupine na ministrski ravni, vrhunec pa bo vrh voditeljev, ki ga bo 20. oktobra gostil Portorož. Udeležbo na njem so potrdili vsi voditelji MED9. Med udeleženci po politični teži izstopajo predsednik Francije Emmanuel Macron, predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni in predsednik španske vlade Pedro Sánchez.