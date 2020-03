Vlada v pripravo rebalansa letošnjega proračuna

Vlada je danes zaradi spremenjenih razmer, nastanka novih obveznosti za državni proračun ter spremenjenih gospodarskih gibanj odločila, da pripravi rebalans letošnjega proračuna. Za čas priprave rebalansa je začasno zadržala izvajanje proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike, je objavljeno na spletni strani vlade.



Po razpoložljivih podatkih imajo trenutno vsi neposredni proračunski uporabniki še proste pravice porabe v višini približno 400 milijonov evrov. Zato je vlada določila 30-odstotno proporcionalno zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih na naslednjih namenih: izdatki za blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči in domači transferi (brez stroškov dela), tekoči transferi v tujino ter investicijski odhodki in investicijski transferi.



Za celoten obseg zmanjšanja pravic porabe se bo povečala postavka splošne proračunske rezervacije z namenom zagotavljanja zadostnih sredstev za izvajanje nujnih nalog za zajezitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa.



Pripravo rebalansa letošnjega proračuna je sicer minister za finance Andrej Šircelj napovedal že na sredinem zaslišanju pred odborom DZ za finance. Dejal je, da je treba na javne finance pogledati v luči novega koronavirusa, ki ne izbira držav. Po njegovih besedah mora biti proračun razvojen, v smeri, da podjetja čim prej izidejo iz te krize in bodo lahko najhitrejša in najboljša na trgu.



Da je rebalans neizogiben, je postalo dokončno tudi po četrtkovi objavi pomladanske gospodarske napovedi Umarja, ki je ob veliki negotovosti zaradi širitve novega koronavirusa znižal napoved gospodarske rasti za letos s tri na 1,5 odstotka.