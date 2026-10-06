Vlada v senci za energetski dodatek

Največja opozicijska stranka Svoboda je po današnji drugi seji tako imenovane vlade v senci vlado Janeza Janše pozvala, naj pripravi podlago za izplačilo zimskega energetskega dodatka, ki bi ublažil energetsko revščino. DZ pa so pozvali, naj pred poletjem pripravi spremembe zakona o Skoku. Kritični so tudi do napovedane šolske reforme.

Vladi predlagajo, naj pripravi pravno podlago za enkratni oziroma dvostopenjski zimski energetski dodatek, izplačan pred oziroma na začetku glavnega dela kurilne sezone za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Predlagajo jih tudi za gospodinjstva tik nad pragom, če izkažejo nadpovprečno energetsko breme. Predlagajo tudi, da novembra uvedejo bon oziroma predplačilo za kurilno olje, pelete in drva za ranljiva gospodinjstva.

Ponovno so bili kritični do sprejetega zakona o Skoku. Menijo, da ruši sistemsko ureditev pregona kaznivih dejanj ter vanjo vnaša zmedo in pravno negotovost. DZ pozivajo, naj do 1. julija, ko se začne zakon uporabljati, pripravi spremembe.

Menijo, da je več določb novega zakona v neskladju z ustavo, zato podpirajo vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Med drugim so izpostavili določbo, po kateri minister pri predlaganju vseh državnih tožilcev ni vezan na dokončno mnenje Državnotožilskega sveta, ker povečuje politični vpliv na imenovanje tožilcev.

Zavzeli so se tudi za ustanovitev strokovne delovne skupine za celovito prenovo zakona o kazenskem postopku s predstavniki sodstva, državnega tožilstva, odvetništva, policije in pravne stroke.

Za spremembe pri štipendiranju

Predlagajo tudi spremembo zakona o štipendiranju in podzakonskih aktov, ki bi med drugim navajali vnaprej znana jasna merila in kriterije o tem, kateri dosežki in na katerih tekmovanjih štejejo za Zoisovo štipendijo, pa tudi izbor organizatorjev in tekmovanj vsaj eno leto vnaprej.

Ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića pa so pozvali, naj »opusti nedomišljene in populistične ideje, preneha z izključevanjem strokovne javnosti in pripravi strokovno podprta izhodišča za nadgradnjo šolskega sistema ter jih posreduje v širšo javno razpravo«.