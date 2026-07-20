Nov kadrovski val na dveh ministrstvih: več razrešitev in začasnih imenovanj

Vlada je na dopisni seji sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju položaja več dosedanjim generalnim direktorjem direktoratov na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo ter za tri direktorate določila začasne vodje. Razrešila je tudi generalne direktorje petih direktoratov na zunanjem ministrstvu.

Kot so sporočili po seji, je vlada imenovala vršilce dolžnosti generalnega direktorja direktorata za migracije in upravne notranje zadeve, direktorata za informatiko ter direktorata za politični sistem in debirokratizacijo na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Direktorat za informatiko bo kot v. d. generalne direktorice vodila Kristina Valenčič, direktorat za politični sistem in debirokratizacijo pa Mateja Prešern. Obe sta že doslej opravljali naloge generalne direktorice direktoratov, prva direktorata za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo, druga direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Vlada ju je danes za v. d. generalnih direktoric imenovala do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 20. januarja 2027.

Medtem je Mateja Torkarja, ki je doslej opravljal naloge generalnega direktorja direktorata za migracije, imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za migracije in upravne notranje zadeve do imenovanja novega generalnega direktorja oziroma najdlje do 30. septembra.

Spremembe v vodstvu direktoratov po reorganizaciji

Po združitvi ministrstev za notranje zadeve in javno upravo so bili z reorganizacijo nekateri direktorati ukinjeni. Vlada je tako danes sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju položaja nekaterim dosedanjim generalnim direktorjem direktoratov, ob omenjenih treh še Niki Lošić Ošlak (direktorat za logistiko), Boštjanu Spornu (direktorata za digitalno infrastrukturo), Evi Treven (direktorat za kakovost) in Igorju Žafranu (direktorat za podporo uporabnikom).

Prav tako je sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju položaja v. d. generalnega direktorja direktorata za upravne notranje zadeve Alenki Colja in v. d. dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za informacijsko družbo Mariji Sever.

Na dopisni seji je vlada razrešila tudi dosedanje generalne direktorje petih direktoratov na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Izdala je odločbe, s katerimi položaji generalnih direktorjev prenehajo Petru Japlju (direktorat za gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo), Marku Rakovcu (direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov), Mateji Norčič Štamcar (direktorat za politične zadeve), Boženi Forštnarič Boroje (direktorat za multilateralno sodelovanje) in Edvinu Skrtu (direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč).

Za v. d. generalnega direktorja direktorata za gospodarsko diplomacijo in razvojno-humanitarno pomoč je imenovala Jerneja Videtiča, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 20. januarja 2027.