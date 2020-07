Vlada omejuje zbiranje na deset oseb

Omejitev zbiranja

V torek je bilo ob 1607 testiranjih potrjenih 24 novih okužb s koronavirusom, v ponedeljek so zaznali 23 okužb. Po današnji dramatični noči v Beogradu je še toliko pomembneje, da pri nas obvladamo bolezen, bolnišnice so na nov val okužb pripravljene, mi si moramo prizadevati, da bolnišnic ne zapolnimo, je uvodoma poudaril vladni govorecDr. med.s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se je zahvalila, da smo na začetku epidemije upoštevali navodila. Informacije, da virus slabi, so na trhlih temeljih, je nadaljevala. Poudarila je, slovenske bolnišnice glede kadra že v normalnih razmerah delujejo na skrajni meji. Stanje na infekcijski kliniki UKCL je trenutno na meji kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Če se bo epidemiološka slika poslabšala, bodo morali vpoklicati kolege iz drugih oddelkov UKC Ljubljana, to pa bi lahko vplivalo na druge programe.Prav zato naj vsi upoštevajo osnovne ukrepe: socialna distanca, umivanje rok, higiena kašlja, če smo bolni, naj ne hodimo naokoli. Zbiranja predstavljajo posebno tveganje. »Nikoli ne vemo, kdo od nas se je okužil, lahko pa poskrbimo, da okužbe ne širimo naprej. Veliko okužb je bila posledica druženj tudi na družinskih zabavah, ko se ljudje objemajo. Letošnje poletje bo drugačno,« je povedala.Vlada je zaradi novih okužb znova omejila druženje na do deset oziroma v nekaterih primerih do 50 ljudi, je povedal minister za zdravjekar je na novinarski konferenci potrdil tudi Kacin. Omejitev velja tako za javne kot zasebne dogodke.Namestnik generalnega direktorja Policijeje pojasnil, da morajo imeti organizatorji dogodkov za do 50 ljudi imeti seznam udeležencev, da bi ob morebitnem pojavu okužbe pristojni imeli kontaktne podatke. Seznam morajo imeti organizatorji mesec dni. »Če se pojavi med temi ljudmi pozitivna oseba, lahko epidemiologi hitreje najdejo in obvestijo preostale osebe,« je pojasnil Kacin.Glede porok je Kacin pojasnil, da morajo organizatorji poroke pobrati podatke udeležencev. Omejitve ne veljajo za gostinske lokale, tam veljajo drugačna pravila po drugem odloku. Gre za piknike in podobne dogodke. »Imeti je treba le za seznam, ki ga je treba po enem mesecu uničiti, da si znamo pomagati in da se čim prej najde osebe, ki so bile v stiku z morebitno okuženo,« je pojasnil Kacin.Glede športnih dogodkov ali koncertov velja, da se lahko organizira dogodek do 500 ljudi, če je zagotovljen prostor, da se zagotovi socialna distanca, je povedal Kacin. Tudi cerkve imajo drugačna priporočila, zato so maše še naprej dovoljene.​Vladni govorec je razložil, da so inšpektorji pri preverjanju oseb v karanteni doživeli kar nekaj incidentov. Včeraj je po besedah Kacina Zdravstveni inšpektorat opravil 446 nadzorov karantene. Ugotovljenih je bilo šest kršitev, v petih primerih pa dostop do zasebnega zemljišča ni bil mogoč. V 18 primerih je bil naslov naveden na karantenski odločbi lažen. V 18 primerih pa oseba ni odprla vrat, v večstanovanjskih stavbah zaradi nepopolnih podatkov oseb v karanteni niso našli in podobno.Pečjak je povedal, da policija nudi podporo Zdravstvenemu inšpektoratu pri nadzoru izvajanja karantene. »Nadzor je sedaj z uvedbo izdajanja odločb na meji sicer učinkovitejši, saj Zdravstveni inšpektorat hitreje pridobi informacije potrebne za izvedbo nadzora.«Opolnoči je začel veljati spremenjen odlok, po katerem bodo na kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko ter na letališču Jožeta Pučnika odločbe o karanteni vročali le še med 6. in 22. uro. Le na Obrežju jih bodo vročali ves čas. Namestnik generalnega direktorja Policije je povedal, da bodo na kontrolnih točkah ljudi preusmerjali na prehod na Obrežju.Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, je povedal Pečjak.