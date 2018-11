Vlada z občinskimi združenji dosegla dogovor: Na glavo občana prihodnje leto 573 evrov

Višina povprečnine

2019: 573,5 €

2018: 551 €

2017: 530 €

Občinski apetiti bistveno višji

Od leve proti desni: Matej Arčon, Marjan Šarec, Andrej Bertoncelj, Rudi Medved, Branko Ledinek in Robert Smrdelj. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana – Vladna stran je dopoldne s predstavniki treh občinskih združenj podpisala pismo o nameri, ki povprečnino za prihodnje leto določa z 573,5 evra, kar je najvišji dogovorjeni znesek doslej.Njihov dogovor hkrati vključuje, da bodo ustanovili posebno delovno skupino, ki bo v roku pol leta pripravila zakonske spremembe v smeri znižanja stroškov občinam ter preverili učinke dogovora o zvišanju plač, ki ga bodo vladni pogajalci sklenili s predstavniki sindikatov javnega sektorja.Prav tako bodo iskali rešitve za povečanje fleksibilnosti, namenoskosti in poenostavitve črpanja investicijskih sredstev.Dogovor je v vladnem imenu podpisal finančni ministerj, v občinskem pa predsedniki skupnosti občin, združenja občinin združenja mestnih občin. Vsi trije so podprli željo premierapo združenju vseh treh organizacij v eno samo.»Občine niso sindikati, so lokalna veja oblasti. Pogosto se je, zaradi težkih pogajanj o višini povprečnine, nanje gledalo le kot na problem,« je dejal premier in nekdanji kamniški župan. Občine so po njegovih besedah nosilke razvoja svojih teritorijev, in čeprav se pri izvajanju svojih nalog še tako trudijo, jih država pogosto ovira z neživljenjskimi predpisi.Čeprav so predstavniki občin s »solidnim« kompromisom zadovoljni, opozarjajo na neskladje med dogovorjenim zneskom in dejanskimi stroški. »Znesek 573 evrov je za dobrih 20 evrov višji od letošnje povprečnine, vendar je za 35 evrov manjši, kot so predvideni stroški za prihodnje leto,« je razočaran Smrdelj. Tudi Šarec je omenil, da so bila pričakovanja lokalnih skupnosti višja, vendar so razumeli splošno finančno sliko.Podpisa se je udeležil še minister za javno upravo, ki je dejal, da so občine sedaj v bistveno podrejenem položaju, zato je treba prevetriti zakonodajo s področja lokalne samouprave.Zlasti na način, da ne bi konec vsakega leta barantali o višini povprečnine, ampak bo njena določitev potekala po avtomatizmu, je napovedal minister. Medtem je finančni minister napovedal spremembo, od katerega se bo ves denar stekal k občinam. To naj bi udejanjili že leta 2020.