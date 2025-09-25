Sankcije za Netanjahuja, a hkrati 24 milijonov evrov za izraelske rakete

Vlada je na današnji seji sprejela ukrep proti predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema skrajnima izraelskima ministroma – ministroma za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in za finance Bezalelu Smotriču.

»Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi vojnih grozodejstev in hudodelstev zoper človečnosti, med drugim je medržavno sodišče že 19. julija 2024 ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic,« je po seji vlade povedala državna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve Neva Grašič.

Sankcija zoper izraelskega predsednika vlade se je napovedovala že od konca avgusta. Ime Benjamina Netanjahuja se je omenjalo skupaj v sankcijskem paketu z Miloradom Dodikom. Kot je znano, je vlada ukrep prepovedi vstopa v državo zoper Dodika sprejela pred dvema tednoma, danes pa je na vrsto prišel Netanjahu.

V proračunskih dokumentih tudi postavka za nakup raketnega sistema Spike

Če vlada sankcije zoper prvega moža izraelske vlade, ki v Gazi izvaja genocid, obeša na veliki zvon, pa je popolnoma drugače v primeru nadaljnje nabave izraelskega protioklepnega sistema Spike. Vlada je prav tako na današnji seji sprejela proračunske dokumente za prihodnji dve leti, v njem pa je tudi postavka za nakup protioklepnega raketnega sistema Spike.

Proizvajalec in dobavitelj sistemov Spike je sicer podjetje Eurospike, ki je v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group. Tretji lastnik pa je izraelsko državno podjetje Rafael Advanced Defence Systems, ki je orožje spike razvilo, zanj prejema licenčnino in ga v neevropskih državah tudi samo proizvaja in trži.

Vrednost nabav v okviru protioklepnega sistema Spike od julija 2021 do konca leta 2028 znaša slabih 63 milijonov evrov. V proračunu za leti 2026 in 2027 pa vlada za nadaljnji nakup protioklepnega raketnega sistema Spike namenja 4,44 milijona evrov naslednje leto, čez dve leti pa še 14,13 milijona evrov. Do konca leta 2028 pa vlada namerava za sistem Spike nameniti še dobrih 24 milijonov evrov. S tem denarjem (posredno) financira delovanje izraelskega vojaškega stoja, ki izvaja genocidne vojaške operacije v Gazi.

Spomnimo, vlada Roberta Goloba je sicer kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Nato je prepovedala še uvoz blaga, ki izvira iz nezakonitih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju, vključno s prepovedjo izogibanja prepovedi tega uvoza.

Prav tako pa je vlada na današnji seji sprejela tudi prispevek za delovanje Palestinske uprave v vrednosti 1,2 milijona evrov, ki bo del pobude Francije, Španije, Norveške in Savdske Arabije za zagotavljanje njene finančne vzdržnosti.