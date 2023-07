Vlada z uredbo ob kadrovskih stiskah dovolila skrajšanje uradnih ur

Vlada je na današnji seji dopolnila uredbo, s katero je omogočila začasno in izjemno skrajšanje uradnih ur v upravnih enotah in območnih enotah organov. Sprememba je potrebna zaradi urejanja situacij, ko omenjeni organi ne morejo zagotavljati zadostnega števila javnih uslužbencev za nemoteno zagotavljanje upravnih storitev, so pojasnili.

»Realne potrebe upravnih enot in območnih enot organov kažejo, da v zadnjem obdobju storitev neredko ne morejo zagotavljati v časovnem okviru, kot ga določa uredba, razlog za to pa je največkrat povezan s kadrovskimi viri,« so v sporočilu za javnost po današnji seji vlade zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Uredba tako določa, da če upravna enota ali območna enota organa v času uradnih ur ne more zagotavljati nemotenega poslovanja s strankami zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, nezasedenosti delovnih mest in podobno, lahko predstojnik organa s soglasjem ministra za javno upravo odredi, da se uradne ure do prenehanja razlogov, a ne več kot tri mesece, izjemoma opravljajo skrajšan čas.

Predstojnik bo moral v predlogu utemeljiti in izkazati, da z drugimi ukrepi ne more zagotoviti poslovanja v uradnih urah po uredbi ter da spremembe na kadrovskem področju onemogočajo normalno poslovanje, ki ga ni mogoče zagotoviti drugače kot s skrajšanjem uradnih ur.

Skrajšanje uradnih ur bo dopustno do največ dve uri na dan, kar pomeni, da bodo upravne enote in območne enote v ponedeljek in torek namesto sedem lahko poslovale najmanj pet ur, v sredo osem namesto deset ur, v petek pa tri ure namesto pet. Na ljubljanski upravni enoti, in sicer le na dvoizmenskih delovnih mestih, pa v ponedeljek, torek in četrtek osem ur namesto deset, v sredo devet namesto 11 ur in v petek štiri ure namesto šest.

Uredba bo začela veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.