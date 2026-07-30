Vlada za 15 milijonov zvišala vrednost posodobitve letalske baze v Cerkljah

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je zvišala izhodiščno vrednost posodobitve opreme in sistemov letalske baze v Cerkljah ob Krki v načrtu razvojnih programov 2026-2029 s 30,5 milijona evrov na 45,5 milijona evrov. Kot so sporočili po seji, so pripravili dodatno raziskavo trga ter pridobili nove, višje cene od prvotnih.

»Razlog za povečanje izhodiščne vrednosti projekta izhaja iz dejstva, da je bila ob pripravi investicijskega programa opravljena dodatna in poglobljena raziskava trga. Pridobljene so bile nove cene za opremo, ki so višje od prvotno ocenjenih v investicijskem dokumentu,« so v sporočilu za javnost po seji zapisali na ministrstvu za obrambo.

Namen projekta je opremiti letalsko bazo v Cerkljah ob Krki z vso infrastrukturo, sistemi in opremo s področja komunikacijsko-informacijskega sistema, zaščite sil, navigacijske opreme in opreme za laboratorij goriva. Kot so navedli v sporočilu, so ključnega pomena za doseganje polne operativnosti letalske baze.

Sredstva tudi za elektronsko zaščito sil in prenovo sistema radijskih zvez

Vlada je danes sprejela še dva sklepa s področja obrambe. V načrt razvojnih programov so uvrstili nabavo sistemov za elektronsko zaščito sil. Cilj investicije je nabava najnujnejših sistemov za elektronsko zaščito, katerih namen je zaščita pred vrsto sistemov, ki za delovanje uporabljajo radiofrekvenčno komunikacijo.

Kot so navedli, je investicija pomembna za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske in obrambnih interesov Slovenije, doseganja ciljev zmogljivosti v zavezništvu ter sodelovanja z ostalimi v sistemu. Izhodiščna vrednost projekta je več kot 2,4 milijona evrov z DDV.

Prav tako so v načrt uvrstili prenovo sistema radijskih zvez Zare. Cilj prenove sistema, ki je zastarel, je zagotoviti zanesljivo in varno komunikacijo za vse enote zaščite in reševanja, izboljšati pokritost, zanesljivost in zmogljivost sistema, posebej na kritičnih območjih.

S prenovo želijo zagotoviti tudi manj izpadov in večjo odpornost sistema v primeru naravnih nesreč ali sabotaž, hitrejši odziv, boljšo koordinacijo enot na terenu, zmogljivejši, varnejši in vzdrževan sistem za krizno komuniciranje ter sobivanje s sistemom DAB+.

Izhodiščna vrednost projekta je več kot 1,6 milijona evrov z DDV.