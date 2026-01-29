Po zapletih za direktorja javnega zavoda TNP vendarle imenovali Brežana

Ministrski zbor je na današnji seji vlade za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) vendarle potrdil Uroša Brežana.

Nekdanjega ministra za okolje in prostor ter nekdanjega tolminskega župana, trenutno pa poslanca Gibanja Svoboda je že novembra kot ustreznega kandidata ocenil svet zavoda TNP, na prejšnji seji bi ga morala potrditi tudi vlada, a se je zapletlo zaradi opozorila komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o morebitnem konfliktu interesov. Brežan je bil namreč, kot rečeno, minister za okolje in prostor, ta čas pa je tudi v svetu stranke Gibanje Svoboda.

Iz KPK so sicer sporočili, da so poslali le dobronameren dopis preventivne narave, »saj smo v okviru svojega preteklega dela zaznali nepoznavanje instituta nasprotja interesov pri odločitvah o imenovanjih. Z dopisom smo vlado seznanili, kako morajo člani vlade kot uradne osebe ravnati v morebitnih okoliščinah nasprotja interesov.«

Brežan vodenje TNP za štiriletni mandat prevzema v petek. Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat uradno potekel v ponedeljek.

Minister za okolje in prostor Jože Novak je zato vladi tik pred iztekom mandata zdajšnjega direktorja predlagal, da sprejmejo začasno rešitev in kot vršilca dolžnosti potrdijo Potočnika, z imenovanjem Brežana pa naj počakajo do odgovora KPK. A predlog na prejšnji seji vlade ni bil potrjen.

Javni zavod je tako v ponedeljek ostal brez direktorja, na kar je vlado in javnost opozoril predsednik sveta zavoda Dušan Vučko in pozval, da nemudoma ukrepajo in z imenovanjem vodstva zagotovijo nemoteno delovanje zavoda, ki skrbi za naš edini nacionalni park. Kot je poudaril, nastala situacija resno ogroža njihovo poslovanje, tudi izplačila plač.

»Brežan je v času ministrovanja sicer sodeloval z nekaterimi trenutnimi člani vlade, vendar zgolj članstvo v vladi za obstoj nasprotja interesov samo po sebi po mnenju vlade ne zadostuje. To bi namreč pripeljalo do absurdne situacije, da preostali ministri ne bi mogli odločati o imenovanju na funkcije ali druge položaje svojih kolegov ministrov. Poleg tega je vlada kolegijski organ, sestavljen iz ministrov koalicijskih strank, kar zagotavlja tudi vsebinsko in politično ravnotežje pri odločitvah,« je pojasnil Novak.

Na razpis so se sicer prijavili štirje kandidati, med njimi tudi direktor Tit Potočnik, ki je veljal v času svojega imenovanja za kader SDS, zdaj pa je član Gibanja Svoboda.