    Slovenija

    Po zapletih za direktorja javnega zavoda TNP vendarle imenovali Brežana

    Na prejšnji seji vlade se je zapletlo zaradi dopisa komisije za preprečevanje korupcije o morebitnem konfliktu interesov.
    Urošu Brežanu, v tem mandatu poslancu Gibanja Svoboda, je svet javnega zavoda Triglavski narodni park pozitivno mnenje podal konec novembra. FOTO: Jože Suhadolnik
    Urošu Brežanu, v tem mandatu poslancu Gibanja Svoboda, je svet javnega zavoda Triglavski narodni park pozitivno mnenje podal konec novembra. FOTO: Jože Suhadolnik
    S. B, STA
    29. 1. 2026 | 13:12
    29. 1. 2026 | 13:48
    2:59
    Ministrski zbor je na današnji seji vlade za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) vendarle potrdil Uroša Brežana

    Nekdanjega ministra za okolje in prostor ter nekdanjega tolminskega župana, trenutno pa poslanca Gibanja Svoboda je že novembra kot ustreznega kandidata ocenil svet zavoda TNP, na prejšnji seji bi ga morala potrditi tudi vlada, a se je zapletlo zaradi opozorila komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o morebitnem konfliktu interesov. Brežan je bil namreč, kot rečeno, minister za okolje in prostor, ta čas pa je tudi v svetu stranke Gibanje Svoboda.

    Iz KPK so sicer sporočili, da so poslali le dobronameren dopis preventivne narave, »saj smo v okviru svojega preteklega dela zaznali nepoznavanje instituta nasprotja interesov pri odločitvah o imenovanjih. Z dopisom smo vlado seznanili, kako morajo člani vlade kot uradne osebe ravnati v morebitnih okoliščinah nasprotja interesov.«

    Brežan vodenje TNP za štiriletni mandat prevzema v petek. Dosedanjemu direktorju Titu Potočniku je mandat uradno potekel v ponedeljek.

    Prepovedi pobiranja vstopnin za Vintgar in slap Savica – kaj je v ozadju?

    Minister za okolje in prostor Jože Novak je zato vladi tik pred iztekom mandata zdajšnjega direktorja predlagal, da sprejmejo začasno rešitev in kot vršilca dolžnosti potrdijo Potočnika, z imenovanjem Brežana pa naj počakajo do odgovora KPK. A predlog na prejšnji seji vlade ni bil potrjen. 

    Javni zavod je tako v ponedeljek ostal brez direktorja, na kar je vlado in javnost opozoril predsednik sveta zavoda Dušan Vučko in pozval, da nemudoma ukrepajo in z imenovanjem vodstva zagotovijo nemoteno delovanje zavoda, ki skrbi za naš edini nacionalni park. Kot je poudaril, nastala situacija resno ogroža njihovo poslovanje, tudi izplačila plač.

    »Brežan je v času ministrovanja sicer sodeloval z nekaterimi trenutnimi člani vlade, vendar zgolj članstvo v vladi za obstoj nasprotja interesov samo po sebi po mnenju vlade ne zadostuje. To bi namreč pripeljalo do absurdne situacije, da preostali ministri ne bi mogli odločati o imenovanju na funkcije ali druge položaje svojih kolegov ministrov. Poleg tega je vlada kolegijski organ, sestavljen iz ministrov koalicijskih strank, kar zagotavlja tudi vsebinsko in politično ravnotežje pri odločitvah,« je pojasnil Novak.

    Na razpis so se sicer prijavili štirje kandidati, med njimi tudi direktor Tit Potočnik, ki je veljal v času svojega imenovanja za kader SDS, zdaj pa je član Gibanja Svoboda. 

    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Več iz teme

    komisija za preprečevanja korupcije Uroš Brežan vlada kadrovanje Triglavski narodni park

