Vodenje NIJZ prevzel Milan Krek

Vlada je na današnji dopisi seji podala soglasje k imenovanju Milana Kreka , dr. med., spec. javnega zdravja, za direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za mandatno obdobje štirih let. Novi direktor ima dolgoletne izkušnje na različnih področjih javnega zdravja, predvsem pa je bil dejaven na področju preprečevanja odvisnosti od prepovedanih drog, so sporočili z NIJZ.Krek je še pred uradno prijavo dejal, da bi se prijavil samo zaradi interesa naroda: »Da pred upokojitvijo, za katero bom kmalu izpolnjeval pogoje, poskusim uvesti nujne spremembe. NIJZ mora postati izključno strokovna organizacija brez primesi političnih vplivov.« Dodal je, da ga je h kandidaturi nagovarjalo precej posameznikov, pri čemer ga je morda najbolj prepričala pobuda kolegice, ki mu je dejala, da naj se prijavi, češ, da je »njivo, ki jo je začel orati, vedno preoral do konca«.Po Krekovem mnenju je slovenski zdravstveni sistem v veliki zamudi na področju reform, ki bi mu omogočile boljše delo in preživetje v teh težkih finančnih časih. »Če bi se zdravstvo reorganiziralo že pred leti, bi bilo sedaj vse lažje, ker pa prenaša reforme od ministra do ministra se seveda ne zgodi nič drugega, kot da ima zdravstvo samo vse večje težave, posledično pa tudi ljudje, ki koristijo usluge zdravstva.«