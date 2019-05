Vlada za javne uslužbence z minimalno plačo predlaga 1050 evrov regresa 

Vlada je sprva predlagala regres v višini minimalne plače, to je 886,63 evra. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so nekoliko zbližali stališča glede višine regresa za javne uslužbence. Dogovorili so se, da bodo pogajanja nadaljevali v četrtek po seji vlade, na kateri naj bi vladna pogajalska skupina dobila nov mandat.Predlog vlade je, da bi uslužbenci z minimalno plačo, ki so v plačnih razredih do vključno 18., prejeli 1050 evrov regresa, preostali pa 886 evrov, kolikor zdaj znaša minimalna plača.Vsekakor časa za dogovor ni več veliko, saj zaposleni v javnem sektorju regres dobijo z majsko plačo, torej v začetku junija. Vladni in sindikalni pogajalci so o regresu doslej govorili dvakrat. Po zadnjem sestanku, na katerem sta obe strani predstavili svoje približevalne predloge, podrobnosti rešitev, ki so bile na mizi, niso hoteli razkriti. Potrdili so le, da so nekoliko zbližali stališča.Vlada je sprva predlagala regres v višini minimalne plače, to je 886,63 evra. Po doslej znanih sindikalnih predlogih pa bi vsi javni uslužbenci dobili več, pri čemer bi regres v odvisnosti od plačnega razreda določili v treh višinah, največ pa bi dobili tisti z najnižjimi plačami.Ko so se nazadnje sestali, sicer še ni bila znana usoda zakonskih predlogov za razbremenitev regresa. Kot pa je takrat pojasnil vodja ene od dveh sindikalnih pogajalskih skupin, so njihovi predlogi podani pod predpostavko, da bosta zakona sprejeta, navaja STA.Noveli zakona o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je nato državni zbor sprejel, veljati pa sta začeli 4. maja. Od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače tako ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Delavci bodo zaradi tega odslej prejeli višji neto regres.