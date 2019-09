Vlada začasno ustoličila Dragana Matića za glavnega okoljskega inšpektorja

Vodi svet stranke SMC

Ljubljana – Vlada je danes, na predlog ministra za okolje in prostor, z mesta glavne inšpektorice za okolje in prostor odpoklicala– razrešitev nastopi s 15. septembrom –, na njeno mesto pa imenovala. Delo bo opravljal kot vršilec dolžnosti, torej največ šest mesecev.Kot določa zakon o javnih uslužbencih, lahko v obdobju od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj direktorja organa v sestavi ministrstva brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.Zanj je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Matić jih po zatrjevanju okoljskega ministra izpolnjuje, saj je na ljubljanski filozofski fakulteti pridobil naziv doktor zgodovinskih znanosti. Poleg tega je delal v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije, republiškem inšpektoratu za kulturno dediščino in inšpektoratu za kulturo in medije ter kot poslanec. Opravljen ima strokovni izpit za inšpektorja.Matić, član SMC, ima za seboj dolgo politično kariero. Vodi svet stranke, v prejšnjem mandatu je sedel tudi v državnem zboru in v ljubljanskem mestnem svetu, lani je kandidiral za župana.Iz politike in širše javnosti so še pred njegovim imenovanjem prihajale kritike, da gre za tipični primer političnega kadrovanja, saj da novi inšpektor nima strokovnih kompetenc za to funkcijo.Minister pa se je branil, da ima Matić, po izobrazbi doktor zgodovinskih znanosti, tako vodstvene kot tudi strokovne kompetence. Med drugim je bil med letoma 1999 in 2009 inšpektor na inšpektoratu za kulturo in medije. V tem času je bil eno leto na njegovem čelu. Dva mandata je vodil tudi državni arhiv.V kabinetu premieraso pred časom obrazložili, da so takšni predlogi imenovanj in rešitev v pristojnosti ministrov, ki pri svojih odločitvah prevzemajo vso odgovornost. Nemalo prahu je konec maja dvignilo tudi imenovanje Lilijane Kozlovič, strankarske in poslanske kolegice Matića in Zajca, za vršilko dolžnosti direktorice agencije za okolje (Arso). V prejšnjem mandatu je opravljala delo generalne sekretarke vlade