Vlada zagotovila dodaten denar za gradnjo javnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije z novo dokapitalizacijo zagotovilo dodatnih 75 milijonov evrov, s katerimi bo sklad podprl projekte lokalnih skupnosti ter izvajal nakupe zemljišč in stanovanj. Gre za že četrto dokapitalizacijo sklada od leta 2023.

Sklep o povečanju premoženja stanovanjskemu skladu sledi določbam zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki zagotavlja sto milijonov evrov na leto za javno stanovanjsko gradnjo. Na ministrstvu pojasnjujejo, da bodo v sklopu podpore javni stanovanjski politiki v kratkem namenili še 25 milijonov evrov SID banki, ki bo s temi sredstvi oblikovala posojilni program za gradnjo javnih najemnih stanovanj, v okviru katerega bo ponujala 30-letna posojila z enoodstotno fiksno obrestno mero.

Četrta dokapitalizacija

»Stanovanjskemu skladu bodo prejeta sredstva omogočila, da nadaljuje in še krepi izvajanje programov za sofinanciranje stanovanjskih projektov lokalnih skupnosti ter da nadaljuje pozive za nakup zgrajenih stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj,« pojasnjujejo na ministrstvu.

»Stanovanjsko politiko smo v tem mandatu postavili v središče ključnih državnih politik. S četrto dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nadaljujemo sistematično krepitev javnega stanovanjskega sektorja. Država je v tem mandatu prvič po osamosvojitvi Slovenije zagotovila obsežno, stabilno in večletno financiranje, ki omogoča načrtovanje in izvedbo stanovanjskih projektov in nakupov zemljišč po vsej državi. Podatki občin kažejo, da že zdaj obstaja realen potencial za zagon projektov, v okviru katerih bi se lahko v prihodnje začelo graditi več kot 9000 novih stanovanj,« je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Štiriletni program

Za podporo občinam, lokalnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam bo republiški sklad oblikoval štiriletni program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih od 2026 do 2029, za katerega bo namenjenih 50 milijonov evrov. Preostalih 25 milijonov evrov bo sklad namenil za oblikovanje javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v obdobju od 2026 do 2029.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost pojasnjujejo, da so lani izvedli poizvedbo pri občinah in lokalnih skladih, ki so nam poročali, da imajo potencial za zagon 164 stanovanjskih projektov, v okviru katerih bi bilo mogoče zagotoviti več kot 9000 stanovanj.

»Gre za projekte, ki so v različnih stopnjah razvoja, za vsakega pa je značilno, da ima akter pridobljena ustrezna zemljišča. Projekti imajo različne časovnice; nekateri bi potrebovali financiranje v letu 2026, druge je treba še razviti do ustreznih stopenj, zato bo stanovanjski sklad oblikoval program do leta 2029. S tem se bo omogočil in spodbudil razvoj novih projektov,« pojasnjujejo.

Poraba dosedanjih sredstev

Sklad je sredstva preteklih dokapitalizacij uporabil za gradnjo lastnih projektov, podporo lokalnim skupnostim, nakupe že zgrajenih stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj. Sredstva so bila tako porabljena za dokončanje projekta Dolgi Most v Ljubljani (40 stanovanj) in Podbreznik v Novem mestu (186 stanovanj), zagon lastnih projektov, v okviru katerih bo zagotovljenih 681 stanovanj v Ljubljani, Mariboru, Celju, Lendavi, Tržiču, Kranju in Novem mestu, podporo gradnji 199 stanovanj v okviru projektov lokalnih skupnosti v Ljubljani, Hrastniku, Slovenskih Konjicah, Novem mestu in Staršah ter nakup 15 stanovanj v Črni na Koroškem in zemljišč, na katerih bo lahko sklad v prihodnje zgradil okoli 500 novih stanovanj.