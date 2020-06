Vlada zamenjala dva direktorja DUTB

Vlada je danes na dopisni seji odpoklicalainz mesta neizvršnih direktorjev upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter za obdobje od 3. junija do konca leta 2022 na njuni mesti imenovalain Borisa Novaka Razlogov za zamenjavo vlada ni pojasnila.Besek je bil predsednik upravnega odbora. Prejšnja vlada ga je za neizvršnega direktorja DUTB imenovala z 8. decembrom 2018, potem ko je odpoklicala prejšnjega neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora. Vlada je takrat kot razlog navajala nepravilnosti in nespoštovanje internih aktov pri prodaji zemljišča za tovarno družbe Lonstroff v Logatcu.Križaj je bil neizvršni direktor DUTB od 28. januarja 2017, ko je mandat nastopil skupaj z Juhartom.Vlada kot skupščina DUTB imenuje neizvršne člane upravnega odbora DUTB. Neizvršna direktorja sta še(od 14. decembra 2018) in(od 21. junija 2019).V upravnem odboru so še trije izvršni direktorji, ki jih imenujejo neizvršni direktorji, in sicer glavni izvršni direktorter izvršna direktorjain