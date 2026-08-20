Vlada zamenjala predstavnike v svetu UKC Ljubljana

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila dosedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra 2027, je vlada imenovala Andreja Lampeta, Simono Kaučič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja.

Dosedanje predstavnike ustanovitelja Irmo Gubanec, Tomaža Slano, Igorja Alfirevića in Suzano Bolčič Agostini pa so odpoklicali.

Odpoklic dosedanjih predstavnikov ustanovitelja sledi spremembi pravilnika o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Z njo so določili, da lahko vlada ne glede na razloge za predčasno razrešitev odpokliče predstavnika ustanovitelja na predlog ministra za zdravje.