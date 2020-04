Vlada zamenjala tri nadzornike

Vlada je danes predčasno razrešila tri člane nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in imenovala tri nove. Matjaža Medveda, Ireno Ostrouško in Petro Majer bodo tako zamenjali Borut Rončević, Anton Tomažič in Drago Zadergal, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.



Vlada sicer v nadzorni svet RTV Slovenija imenuje štiri od enajstih članov.



Ena uvodnih nalog nadzornega sveta v novi sestavi bo potrditev finančnega načrta javnega zavoda za tekoče leto. Tega nadzorniki še niso potrdili, zato v veljavi še naprej ostaja odločitev o začasnem financiranju po dvanajstinah.



Zavod je sicer lani ustvaril za 3,2 milijona evrov izgub, ki jih bo pokril s presežki prihodkov nad odhodki preteklih let.