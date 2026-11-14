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    Slovenija

    Vlada zanika rezanje sociale, a številke kažejo drugo sliko

    Opozicijski poslanci so k predlogu sprememb proračuna za leto 2027 že vložili 35 dopolnil.
    Finančni minister je na odboru DZ za finance zanikal, da bi zmanjkalo denarja za socialne prejemke ali pokojninsko in zdravstveno blagajno. Pri tem pa dodal, da zlorab sistema ne bodo dopustili. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
    Galerija
    Finančni minister je na odboru DZ za finance zanikal, da bi zmanjkalo denarja za socialne prejemke ali pokojninsko in zdravstveno blagajno. Pri tem pa dodal, da zlorab sistema ne bodo dopustili. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
    I.R, STA
    14. 11. 2026 | 15:41
    14. 11. 2026 | 15:41
    4:38
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    Parlamentarni odbor za finance na današnji nujni seji obravnava predlog sprememb proračuna za leto 2027, s katerim se poraba zvišuje nad 19 milijard evrov. V koaliciji ga zagovarjajo kot ustreznega, opozicijski člani odbora opozarjajo predvsem na zmanjšanje sredstev za socialne prejemke. Od predstavnikov vlade želijo odgovore, kje in komu bodo krčili pravice.

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    Ministrstvu za izobraževanje za leto 2027 skoraj 124 milijonov evrov manj

    Proračun za leto 2027 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere spremembe. Članom odbora za finance jih je v uvodu predstavil finančni minister Andrej Šircelj, ki je povedal, da je vlada izhajala iz zavez v koalicijski pogodbi, ki gredo v smeri stabilnih javnih financ ter postopnega zniževanja dolga. Zanikal je, da bi zmanjkalo denarja za socialne prejemke ali pokojninsko in zdravstveno blagajno. Je pa dodal, da zlorab sistema ne bodo dopustili.

    Bratuškova: Jemljete vsem, razen orožju

    S predlaganimi spremembami se načrtovani prihodki povečujejo za 6,7 odstotka na 17 milijard evrov, odhodki pa za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,3 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. »Slika je daleč od lepe, jemljete vsem razen orožju,« je o predstavljenih številkah menila Alenka Bratušek (Svoboda). Poraženci tega proračuna pa so ljudje, je nadaljevala in opozorila na nižja načrtovana sredstva za transferje posameznikom in gospodinjstvom, za maso plač v javnem sektorju kljub izvajanju plačne reforme in za transferje v javne zavode. Na drugi strani se za orožje daje 400 milijonov evrov več, je bila kritična.

    Tudi Asta Vrečko (Levica) je ugotovila, da prioriteta obravnavanega dokumenta niso ljudje, kajti sredstva se povečujejo izključno za vojsko. »Najbolj na udaru so najranljivejši,« je dejala in tudi ona opozorila na načrtovano zmanjšanje sredstev za socialne prejemke.

    Vladimir Šega (Levica) je ob tem spomnil na izračune fiskalnega sveta, da znižanja sredstev za socialne prejemke za 333 milijonov evrov ni mogoče doseči drugače kot z zmanjšanjem števila upravičencev za petino pa tja do tretjino. »Torej vlada predvideva, da je dobra četrtina prejemnikov socialnih transferjev lopovov,« je sklepal. Andrej Klemenc in Klemen Boštjančič iz Svobode sta spomnila, da se zaradi višje gospodarske rasti od predvidene prihodki glede na lani sprejeti proračun za leto 2027 povečujejo za milijardo evrov, a hkrati se povečuje tudi primanjkljaj. »Na računu je milijarda evrov več, luknja pa je večja. Kako je to mogoče,« je vprašal Klemenc.

    Koalicija pričakovano predlog podpira

    Poslanci koalicije so predlogu proračuna izrekali podporo.  Aleksander Gungl (NSi, SLS, Fokus) je odgovornost za načrtovano rast porabe pripisal prejšnji vladi, ki je s potrditvijo nekaterih ukrepov, kot so reforma javnega sektorja, dvig minimalne plače in uvedba božičnice, prekomerno obremenila proračun. »Vse to je vodilo v zvišanje plač tudi v gospodarstvu, posledično se je zmanjšal krog upravičencev do socialnih transferjev,« je utemeljil znižanje sredstev na teh postavkah.

    »Nikomur nič ne jemljemo, kajti zakoni in postavke v proračunu so jasni,« je tako kot Šircelj in predstavniki posameznih ministrstev zatrdil tudi Tomaž Lisec (SDS). Več bo za železnice, ceste, okolje, obnovo po nesrečah, znanost in nenazadnje za kmetijstvo, je dejal. Prioritete te vlade za razliko od prejšnje niso na »slovenskih ulicah, ampak pri slovenskih ljudeh«, je dodal.

    Poslanci opozicije so k predlogu sprememb proračuna za leto 2027 vložili 35 dopolnil, o katerih bo odbor glasoval v nadaljevanju seje. Na dnevnem redu ima nato še predlog zakona o njegovem izvrševanju, vse proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 skupaj pa bo DZ potrjeval prihodnji teden.

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