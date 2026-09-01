Vlada zapušča okvir EU in zunanjo politiko veže na os Washington – Tel Aviv

Blejski strateški forum (BSF) je za slovensko zunanjo politiko dragocen, ker je najpomembnejše orodje mehke moči majhne države. Forum iz leta v leto raste in se razvija, doslej se je vidno utrdil na zemljevidu in koledarju podobnih prireditev v Evropi. Vsaka vlada forum izkoristi in vpne v promocijo svojih zunanjepolitičnih interesov in zaveznikov. Tukaj večjih razlik med politično raznobarvnimi vladami pri instrumentalizaciji foruma ni. Že v predvolilni kampanji, tudi skozi afero Black Cube, je bilo jasno, da bo vlada Janeza Janše svojo zunanjo politiko do Izraela, s tem pa seveda tudi do Palestine in bližnjevzhodnega konflikta, obrnila za 180 stopinj. Janša svojega posluha za izraelske interese in interpretacije nikoli ni skrival. Še več, ponosno jih je delil domači in svetovni ...