Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

V nadaljevanju preberite:

Politika se je na tragedijo, zaradi katere je konec oktobra 48-letnik v Novem mestu izgubil življenje, odzvala hitro in z odločno napovedjo ukrepov. Predlog zakona, v katerega jih je strnila, je naletel na številne strokovne pomisleke, v javnosti pa si je s to držo, kot kaže, pridobila nekaj podpore.

Kakšen delež anketiranih njeno delo ocenjuje pozitivno?

Kako se aktualno dogajanja odraža na strankarski lestvici?

Koliko strank bi se prebilo v državni zbor, če bi bile parlamentarne volitve jutri?