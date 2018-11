Vlada znova na pogajanjih s policisti

Policisti, ki stavkajo že od 1. oktobra, so bili po današnjih pogajanjih z vladno pogajalsko skupino v zvezi z vsebinskimi premiki sicer skrivnostni, a ocenjujejo, da so dosegli določen napredek, ki jih je navdal z optimizmom, da "bomo v letošnjem letu ta pogajanja uspešno privedli h koncu", kot je dejal Radivoj Uroševič, predsednik Policijskega soindikata Slovenije. Naslednjič se bodo pogajali že v ponedeljek, nato pa v okviru celotne skupine ponovno v sredo.



Poleg policistov stavkajo tudi zdaj še v pravosodju, drugi sindikati javnega sektorja pa napovedujejo stavko za začetek decembra. Od vlade zahtevajo niz sprememb in izboljšav svojega položaja v skupni vrednosti 970 milijonov evrov, medtem ko jim je vlada pripravljena prisluhniti za 234 milijonov evrov. Zaradi različnosti zahtev posameznih sindikatov potekajo pogajanja z vladno pogajalsko skupino ločeno.