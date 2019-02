Vladajoči LMŠ je zadišal še Petrol

Po statutu Petrola ima družba lahko od tri do največ šest članov uprave. Zdaj ima uprava štiri člane. Iz vrst politike je slišati, da bi k vodenju in vplivu v največjemu naftnemu trgovcu pri nas svoj lonček rada primaknila vladajoča LMŠ.Dogajanje je predsednik vlade Marjan Šarec pravzaprav že napovedal v intervjuju za naš časopis, ko je govoril o večjem vplivu v družbah, ki so ključna za Slovenijo, in mednje eksplicitno štel Petrol, Krko in Telekom.Svoj vpliv v nacionalnem telekomunikacijskem je že povečal z imenovanjem Vide Žurga na mesto članice uprave Telekoma. Da se bo to zgodilo, smo napovedali na začetku ...