Vlada: ustavna pobuda Fidesa neutemeljena

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje glede pobude zdravniškega sindikata Fides za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke. Po njihovem mnenju pobuda ni utemeljena, zato ustavnemu sodišču predlagajo, da zavrne sindikalni predlog za razveljavitev odloka.

Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.

Vlada je z odlokom določila zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Po mnenju vlade odlok ni v neskladju z ustavo, saj so pred njegovo izdajo opravili skrbno presojo o tem, katere zdravstvene storitve je treba nujno opravljati v luči zakona o zdravniški službi in zakona o stavki.

Kot so še zapisali v mnenju, v predlogu pobudnikov ni izkazan obstoj težko popravljivih škodljivih posledic, s katerimi bi bilo utemeljeno začasno zadržanje izvajanja odloka.

Po mnenju vlade bi bile škodljive posledice zadržanja večje kot morebitne škodljive posledice nezadržanja, saj bi se nadaljeval poseg v ustavno varovane pravice ljudi do socialnega in zdravstvenega varstva. Zato vlada predlaga, da ustavno sodišče zavrne predlog za začasno zadržanje.