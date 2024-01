Vladimir Prebilič: Parlamentarnih volitev pred letom 2026 ne pričakujem

Poročali smo že, da se Vladimir Prebilič, kočevski župan in profesor na fakulteti za družbene vede, usklajuje z več strankami za podporo na evropskih volitvah – s stranko Vesna se je že podal na predsedniške volitve, Desus pa naj bi to temo predvidoma obravnaval v sredo na svetu stranke. Je torej njegova odločitev o kandidaturi že dokončna?

»Da, odločitev je dozorela in padla,« je v podkastu Moč politike svoj nastop potrdil Prebilič in dejal, da so ga tudi izkušnje pri kandidaturi, ko je videl, kako deluje politična krajina, kaj se vse zahteva in kakšno podporo potrebuješ za dober rezultat, postavile na realna tla in je bil zato zdaj toliko previdnejši pri odločitvi. Prav zato se pogovarja s številnimi akterji. Povedal je, da dogovori z Desusom še niso povsem dokončani, da pa so se že našli pri določenih skupnih vsebinah, kot so življenjske razmere v prihodnosti in demografska slika. Kdo bo vse na listi, še ni jasno, a zagotovo bodo del zasedli tudi strankarski kandidati. Sam bo imel kot nosilec liste pravico do veta.

Govorili smo tudi o njegovih pogovorih z Gibanjem Svoboda in SD, ki niso bili uspešni, pa tudi, ali se bo pogovarjal še s kom – morebiti s Platformo sodelovanja Anžeta Logarja, ki sicer ne bo nastopila na evropskih volitvah, a prav tako kot on stavi na povezovanje? »Sam bi se želel sestati z njimi. Najmanj, kar je, si je vredno izmenjati nekaj besed. Težje bi to storil s SDS, pri kateri nimam težav le s svetovnim nazorom, pač pa tudi z njihovim vodenjem in upravljanjem,« je dejal Prebilič in dodal, da ni cilj njegovih aktualnih povezovanj s strankami pridobitev mandata, ampak širši – izvajanje vsebin.

Potrdil je, da že aktivno sodeluje in se pogovarja tudi z evropskimi zelenimi, ki jim pripada Vesna, začetek prihodnjega meseca se bo udeležil njihovega kongresa – razmišljalo se je celo, da bi se potegoval za njihovega vodilnega kandidata. Govorili smo še o tem, ali se jim pridružuje tudi pri odklonilnem odnosu do jedrske energije, o želji po povezovanju lokalne politike z Brusljem in ali je res ta lokacija oziroma funkcija zanj le odskočna točka. »Za zdaj se osredotočam samo na to, da bi mi uspel čim boljši rezultat,« je dejal in poudaril, da je Evropa na razpotju, kar ljudje čutijo, saj se napoveduje tudi višja volilna udeležba.

Kaj se bo dogajalo leta 2026 – sam namreč predvideva, da parlamentarnih volitev prej zaradi stabilne večine ne bo –, pa je po njegovo stvar prihodnosti.