Prebilič na ustanovnem kongresu izvoljen na čelo stranke Prerod

Zbrani na ustanovnem kongresu stranke Prerod v Kočevju so aktualnega evropskega poslanca, pred tem pa kočevskega župana, Vladimirja Prebiliča soglasno potrdili za prvega predsednika nove stranke.

Pred tem so že potrdili ime, grafično podobo, statut in program stranke. Kongres je tudi že izvolil organe stranke.

Prebilič, ki je zadnje mesece s somišljeniki snoval novo levosredinsko stranko, je danes pričakovano dobil tudi mandat ustanovnih članov za njeno vodenje.

Še pred tem je kongres potrdil tudi ime stranke Prerod, ki »izhaja iz staroslovanske besede in nosi moča pomen preporoda, nove poti in začetka sprememb na bolje«. Prav tako so potrdili grafično podobo stranke, ki jo bo predstavljal znak v podobi mladike lipe v zeleni in vijolični barvi, ter statut in program novorojene stranke.

Kongres je izvolil tudi člane sveta stranke, izvršnega in nadzornega odbora, podpredsednike in generalnega sekretarja stranke pa bo kasneje na predlog predsednika stranke volil svet stranke.

»V slovenski politiki ni več sramu«

Prebilič je v govoru izpostavil, da mora politika zagotavljati red, stabilnost in predvidljivost, zato pa ji morajo vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost. Politika mora postati prostor odgovornosti in ne boja za oblast. »Naj bo to naš Prerod - politični in družbeni,« je dejal.

»Bil sem med tistimi, ki smo pred štiriintridesetimi leti verjeli, da so dovoljene sanje. Sanje, ki so z vsakim dnem, tednom in letom izgubile svoj sijaj,« je uvodoma dejal Prebilič. Verjame, da zbrani na kongresu delijo misel, da tako, kot je zdaj, ne more več ostati. Zbrali so se zato, da naredijo »nekaj novega, nekaj drugačnega«.

V nagovoru je podal tudi oceno sedanje politike, ki po njegovem mnenju izgublja legitimnost, saj razkraja zaupanje v demokratične institucije, tudi v stranke in medije. »V slovenski politiki namreč ni več sramu,« je bil oster. »Populisti vseh vrst« podirajo institucije in pravila, razgrajujejo demokratične temelje države in uničujejo zaupanje v pravo, stroko in red, je dodal.

»Pod krinko 'novih rešitev' krepijo predvsem lastne mreže in prijatelje, ki naj bi delali 'učinkoviteje', v resnici pa se bogatijo iz javnih sredstev,« je dejal. To za ljudi pomeni, da imajo slabe javne storitve, »od zdravstva, šolstva do varnosti«.

V stranki verjamejo v politiko, ki presega ozke delitve, ki se ne zapira v preteklost in ki temelji na dialogu, spoštovanju prava in dostojanstvu posameznika. »Politika mora postati prostor odgovornosti, ne boja za oblast,« je dejal.

Odgovoril je tudi na pomislek, da ni prvič, da pred ljudi stopa nova stranka z obljubo, da bo delala drugače, a da so se iz teh izkušenj veliko naučili. »Videli smo, kako hitro lahko politična neizkušenost in vznesenost nad lastno pojavnostjo zapeljeta nove obraze na staro pot kratkoročnih projektov in boja za preživetje v anketah,« je dejal. Dodal je, da danes zbrani v politiki niso »od včeraj in nismo tu zaradi naslednjih volitev, ampak zaradi prihodnosti, ki jo želimo graditi skupaj«.