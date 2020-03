FOTO:Vladna predstavitev novih ukrepov, tokrat v kulturi

Preberite še: Ocenjevanje na daljavo v rokah ministrstva

Ostanite doma in si umivajte roke

Ostanite doma. Če greste ven, pojdite sami ali pa v družbi enega od staršev. Spoštujte razdaljo meter in pol – tudi v zaprtih prostorih. Umivajte roke s toplo vodo in milom, uporabljajte razkužila. Če uporabljate rokavice, jih lahko uporabljate le za kratek čas, potem pa jih morate zavreči. Uporabljajte maske; treba je vedeti, da uporaba mask ni enakovredna uporabi ostalih mask in da je treba maske uporabiti pravilno.

Ko masko enkrat pravilno namestimo, se je ne dotikamo več. FOTO: Jože Suhadolnik

Kakšna je pravilna uporaba mask?

Vladna ekipa nadaljuje s predstavitvijo mega protikoronskega paketa , ki je vreden tri milijarde evrov, zraven pa razlaga tudi številne druge spremembe.Tokrat bo pred novinarske mikrofone ob 11. uri stopil minister za kulturo . Zraven bosta tudi mladi zdravnici, ki bosta spregovorili o pomenu pravilne uporabe zaščitnih mask. Vse izjave bomo prenašali v živo.O zdravstvenih nasvetih in pravilnem nošenju mask sta mladi zdravnici govorili že prejšnji teden. Ljudi sta pozvali:Pomembno je, da masko nadenemo in odstranimo s čistimi rokami. Narejena mora biti iz materialov, ki prenesejo visoke temperature zaradi pranja in likanja. Masko je treba nadeti tako, da pokrije celoten obraz: da sega od korena nosu do brade. Če imate očala, gredo ta čez rob maske.Ko masko enkrat pravilno namestimo, se je ne dotikamo več. Ko se maska navlaži, jo je treba zamenjati, saj se prepustnost poveča, tako da praviloma te maske zdržijo pol ure do dve uri. Doma narejena maska seveda ni ustrezna za zdravstvene delavce.