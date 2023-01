Ministrstvo poziva občine in dobavitelje, naj pomagajo ogroženim

Cene daljinskega ogrevanja so po Sloveniji zelo različne, po podatkih agencije za energijo znašajo od 80 do 250 evrov za megavatno uro, ponekod v državi pa so se januarja zelo povišale. Vlada je zdaj ukrepala in omejila najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote, ki tako znaša 98,70 evra za megavatno uro, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023, in sicer za gospodinjske odjemalce.

Danes so uredbi, sprejeti na dopisni seji vlade, predstavili minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, direktor Komunale Trbovlje Igor Glušič in direktor Energetike Maribor Boris Novak. Kumer je priznal, da njihovi ukrepi (zamejitev cene plina, prevzem del bremena občin in dobaviteljev) konec oktobra niso v celoti uspeli, cene toplote so se v Trbovljah, Mariboru, Novi Gorici in Ravnah na Koroškem nesorazmerno povišale.

Vlada je tako čez vikend sprejela dve uredbi. Prva omejuje variabilni del cene toplote in onemogoča prelivanje variabilnih stroškov v fiksne. Novak je to povedal preprosto, pred uredbo bi cene toplote v Mariboru zrasle za 63 odstotkov, po uredbi pa bodo za 22 odstotkov.

Bojan Kumer poziva občine na pomoč. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kumer je pozval dobavitelje toplote in občine, naj tudi oni sprejmejo programe za določene skupine uporabnikov, ki imajo previsoke stroške. Opozoril je, da je tako vladne ukrepe dopolnilo veliko občin.

Glušič je povedal, da so pri njih na računih vse javne službe. Sedeminosemdeset odstotkov od njihovih 4000 uporabnikov za ogrevanje in pripravo tople vode plača do 200 evrov na mesec, dva odstotka pa jih dobi račun za 300 ali 400 evrov. Zato bodo skupaj z občino tem uporabnikom skušali pomagati, tudi z obročnim plačilom. Sicer bo uredba stroške ogrevanja 70 kvadratnih metrov velikega stanovanja znižala za 34 evrov.

Druga uredba pa znižuje stroške nakupa peletov tudi za fizične osebe. Borzen bo povrnil del stroškov vsem, ki bodo imeli potrdilo o lastništvu kurilne naprave in račun za pelete, datiran med 1. septembrom in 31. decembrom 2022.

Ostanki iz draginje pa so še vrtci in šole. Kumer je povedal, da je dodatek k uredbi, ki zamejuje cene plina, ravno v medresorskem usklajevanju. Zamejitev cen plina za ogrevanje vrtcev in šol bo sprejeta kmalu.