Vladni odlok velja tudi za pogrebe

Dr. Milan Balažic napoveduje ostrejše ukrepe proti kršiteljem vladnega odloka o zbiranju. FOTO: Igor Mali

Moravče – V Moravčah so bili v zadnjih dneh priče bizarnima kršitvama vladnega odloka, ki prepoveduje zbiranje in zadrževanje na javnih površinah: v četrtek so ga kršili pogrebci, v soboto lastnik strelišča v Zgornji Javoršici.»Ne sme se več zgoditi to, kar se je zgodilo v četrtek, 19. marca, ko je bil na pokopališču v Moravčah pogreb z desetkrat preseženim dovoljenim številom udeležencev. Gre za skrajno neodgovornost do sebe in drugih ljudi, ki so bili izpostavljeni nepotrebnemu tveganju z okužbo,« je v opozorilu Moravčanom zapisal župan dr.Odgovorni pogrebne službe je domačim žalujočim razložil, da je treba zaradi razmer s koronavirusom pogreb opraviti samo v sklopu družine, še piše Balažic, a od pokojnika se je kljub vsemu prišla poslovit množica, med pogrebom pa so bili celo štirje govorniki. Žal ni nihče upošteval navodil pogrebne službe, zato se je Balažic odločil, da bodo nadzor poostrili in kršitelje kaznovali.Omejitve veljajo tako za civilne kot za cerkvene pogrebe.Balažic napoveduje ukrepe tudi v primeru strelišča v Zgornji Javoršici, kjer so v soboto »streljali, kot da živimo v normalnih razmerah«. Enako velja za sprehajalce ob Drtijščici, ki so se družili v večjih skupinah. Balažic je odpovedal tudi prvomajsko praznovanje v Tuštanju in svetovno prvenstvo v košnji, ki ga bodo najbrž preložili na leto 2021.