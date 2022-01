Vladni profil na twitterju pogosto »ugrabljen« za razkol in napade

V nadaljevanju preberite:

Uradni vladni profil na twitterju upravlja urad vlade za komuniciranje. Ni dvoma, da na Ukomu zelo dobro razumejo pomen spletnih omrežij v sodobni družbi in delovanje samega twitterja – precej bolje kot tisti, ki so profil upravljali pod prejšnjo vlado. Izstopajoči vizualni dodatki, provokativne izjave in širjenje tujih objav, ki zagovarjajo vladna prizadevanja, so namreč vsebine, ki se zaradi twitterjevih algoritmov najhitreje razširijo in dosežejo veliko ljudi.