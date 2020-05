Vladni sporazum o sodelovanju zavračajo LMŠ, SD in Levica

Večina opozicijskih strank zavrača podpis sporazuma o sodelovanju, ki ga je ponudila koalicija. Podpis napovedujejo v SNS, v SAB so na to pripravljeni pogojno oziroma vlado pozivajo k podpori njihovim predlogom. Predlog za sporazum bodo preučili, odločili pa bodo organi stranke. Medtem pa v LMŠ, SD in Levici ponudbo zavračajo, kritizirajo dejanja premierjain izpostavljajo potrebno spoštovanje.»Za sodelovanje in pripravo dobrih zakonskih rešitev so potrebni spoštovanje, zaupanje in znanje, česar pa pri Janši in njegovi vladi ni, zato v LMŠ ne bomo podpisali sporazuma,« je danes napovedalŽe pred tem je ponudbo zavrnil predsednik LMŠ. »Enkrat si bom vzel čas in zbral vse tvite stranke SDS in njihovih tviterašev, ki so bili namenjeni strankam opozicije in meni osebno. Potem jih bom vprašal, na kakšni podlagi pošiljajo sporazum o sodelovanju,« je navedel na twitterju. Dodal je, da ga je predsednik vlade obtožil za smrti zaradi neukrepanja pri novem koronavirusu, zdaj pa bi sodeloval.Predsednik vlade se je na sporočilo največje opozicijske stranke, da zavrača ponudbo koalicije za sporazum o sodelovanju, odzval na twitterju.V poslanski skupini SDS so v pisnem sporočilu navedli, da se je v času prve vlade Janeza Janše partnerstvo za razvoj izkazalo za dobrodošlo in koristno, predvsem pa učinkovito pri sprejemanju zakonodaje in ukrepov za blaginjo Slovenk in Slovencev.V časih, ki so pred nami, ko se bo treba spopasti z recesijo ter gospodarsko krizo, bi bilo po njihovem prepričanju sodelovanje vseh toliko bolj potrebno. »Žalostno je, da so SD, LMŠ in Levica raje kot skrb za splošno zdravje ter za življenje ljudi in sodelovanje za dobro domovine, izbrale nizkotno politično obračunavanje in skrb za privilegirane elite,« so navedli v SDS.Vodja poslancev SMCje v izjavi v DZ pozdravila ponudbo za sporazum o sodelovanju. Poudarila je, da so že s svojimi dejanji dokazali, da so stranka povezovanja in sodelovanja, zato tovrstne ponudbe vedno podpirajo. Argumentov treh opozicijskih strank, ki so sporazum kategorično zavrnile, ni želela konkretno komentirati, saj da jih mora vsak obrazložiti sam. »Mi smo pripravljeni sodelovati z levimi in desnimi in nas tovrstne delitve pri tem ne ovirajo,« je dodala.Vodja poslanske skupine NSije dejal, da v NSi dialog z opozicijo že gojijo. Izpostavil je novelo zakona o obrambi, kjer obrambni minister in predsednik NSi Matej Tonin predstavlja spremembe in pričakuje pripombe opozicije. Horvat je danes na vprašanje, ali se mu zdi to partnerstvo realno, odgovoril, da je to vprašanje za opozicijo. »Mi smo roko ponudili. Samo dve možnosti sta, da je sprejeta, ali zavrnjena,« je dejal. Kot je dodal, bodo zadovoljni, tudi če bo pri tem sodelovala le ena opozicijska stranka. Kot je dodal, bodo zadovoljni, tudi če bo pri tem sodelovala le ena opozicijska stranka. Spomnil je, da tudi v prvem Janševem mandatu v partnerstvu za razvoj niso sodelovale vse opozicijske stranke.Tudi vodja poslancev DeSUSje spomnil na ponudbo za partnerstvo za razvoj v prvem mandatu Janševe vlade. Nekatere stranke so tedaj to ponudbo sprejele. »Partnerstvo in sodelovanje sta še kako pomembna. V tem trenutku bi bilo zelo dobro, če bi bilo tega več in ne bi bilo tako naelektreno ozračje v DZ, kar pa se prenaša tudi na ulice,« je v izjavi v DZ dejal Jurša. Žal se po njegovih navedbah nekateri tudi bojijo tega sodelovanja, saj bi jim morda njihovi volivci preveč zamerili, ker prihajajo z relativno skrajnega levega političnega pola. Janša je v četrtek v pogovoru za Televizijo Slovenija pojasnil, da je koalicija strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije. Po njegovih navedbah gre za neke vrste obnovitev oz. vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno Partnerstvu za razvoj iz mandata 2004-2008.