Vladni urad za komuniciranje mora razkriti, kakšne raziskave naroča

Urad vlade za komuniciranje je lani z razlago, da bodo preverjali »utrip javnosti do predvidenih ukrepov vlade«, oddal naročilo Ninamedii za izvedbo največ osmih raziskav javnega mnenja v enem letu. Ne gre za prvo vlado, ki preverja javno mnenje, a prav zaradi zatrjevanega vpliva na politiko vlade Roberta Goloba smo skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosili za vse izvedene raziskave. Na Ukomu so nas zavrnili, a jim po naši pritožbi informacijskemu pooblaščencu tam niso pritrdili.

Najpozneje v enem mesecu nam bodo vse do zdaj izvedene raziskave – bile naj bi štiri – morali posredovati. Za zdaj tega sicer še niso storili, a naj bi – kot zatrjujejo – še pred iztekom roka.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom), ki ga vodi Petra Bezjak Cirman, ni bil uspešen pri zatrjevanju, da so javne raziskave izjeme po zakonu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kaj vsebujejo izvedene raziskave

Urad vlade za komuniciranje (Ukom), ki ga vodinamreč ni bil uspešen pri zatrjevanju, da so to izjeme po zakonu, ker da je dokument še v izdelavi in da bi razkritje javnega dokumenta, ki vsebuje vprašanja in rezultate naročenih raziskav javnega mnenja, lahko povzročilo napačno razumevanje v širši javnosti, hkrati tudi težave pri delovanju posameznega ministrstva, ko gre za pripravo ukrepov in predpisov. »Omenjene raziskave so podlaga za pisanje zakonskih in podzakonskih predlogov ter podlaga za komunikacijske aktivnosti,« so še zatrdili in navedli, da so pri sestavljanju vprašanj sodelovali strokovnjaki s posameznih resorjev.

Koliko so pri pripravi res sodelovali s posameznimi ministrstvi, nismo mogli ugotoviti, jasno pa je, da je bil dostop do omenjenih rezultatov zelo omenjen. Mogoče je celo sklepati, da je izbor tem nastajal predvsem po izboru Golobovega kroga.

Na Ukomu so sicer našteli naslednje teme, ki naj bi jih vključili v raziskave: ukrepi vlade v zvezi z odpravljanjem posledic poplav, oblikovanje in glavne prioritete proračunov za prihodnji dve leti, področja, na katerih bi bilo nujno hitro ukrepanje vlade za izboljšanje stanja, davčne obveznosti državljanov, pokojninska reforma in pogajanja s sindikati javnega sektorja.

A glede česa so še preverjali javno mnenje, ni povsem jasno, saj je iz odločbe informacijskega pooblaščenca razvidno, da gotovo ne le glede odnosa do predvidenih politik, ampak je šlo tudi za preverjanje mnenja javnosti o delu vlade, ministrov in preteklih odločitvah. Svetovalka informacijskega pooblaščenca, ki je tudi z vpogledom v do zdaj opravljene štiri raziskave pripravila odločbo, izpostavlja tudi »politični barometer«.

3782 evrov bruto skladno s sklenjeno pogodbo stane posamezna raziskava.

Ukom je sicer želel preprečiti predajo javnomnenjskih raziskav tudi s trditvijo, da bi te lahko bile napačno interpretirane in da bi se lahko zgodila manipulacija s podatki.

Kaj vse je narobe z vladnim skrivanjem

A kot rečeno, informacijski pooblaščenec je vse trditve Ukoma zavrnil, vlado pa opozoril, da je njeno delo javno, in ocenil, da razkritje zahtevanih raziskav ne more povzročiti motenj delovanja vlade, lahko pa pomembno pripomore k seznanjanju javnosti. »Ker se je vlada odločila, da je zanjo javno mnenje pomembno, je za namen kvalitetnejših in legitimnejših odločitev naročila izdelavo raziskav mnenj. To pomeni, da če se je vlada odločila, da pred sprejetjem odločitve preveri javno mnenje, da to javno mnenje tudi upošteva. Če mnenju ne sledi, bo morala svoje odločitve toliko bolj strokovno utemeljiti, če pa mu sledi, javno mnenje doda k teži svoje odločitve,« še piše v odločbi informacijskega pooblaščenca. Dodajajo še, da javnost, če javno mnenje javnosti ni razkrito, ne more preveriti, ali je bilo njeno mnenje slišano ali s tehtnimi argumenti zavrnjeno. Mnenje javnosti, ki je povprašana, da ga poda, ne more biti prikrito njej sami, so še jasni. »Smiselno enako bi bilo skrivanje diagnoze pacientu, zato da bo zdravnik 'nemoteno' izpeljal zdravljenje. Gre za contradictio in adjecto.«

Opominjajo pa jih tudi na resolucijo o normativni dejavnosti, ki poudarja pomen obveščanja in sodelovanja javnosti v celotnem postopku sprejemanja predpisov. Seznanjanje javnosti krepi ne samo zaupanja državljanov v institucije, temveč tudi v sam predpis oziroma zakonsko normo. »Nasprotno pa 'skrivanje' informacij lahko med državljani vzbuja dvom o zakonitosti predlaganega razpisa oziroma zakonske norme oziroma o legitimnosti celotnega postopka odločanja,« še svarijo vlado.