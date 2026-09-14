Vladno ignoriranje novinarjev RTV problem demokratične vidnosti in odgovornosti

V zadnjem času predstavniki politične oblasti zavračajo vabila v informativne oddaje RTV Slovenija, ne dajejo izjav novinarjem in omejujejo postavljanje vprašanj na tiskovnih konferencah, v javni izjavi, pod katero je prvi podpisan dr. Igor Vobič s katedre za novinarstvo ljubljanske fakultete za družbene vede, opozarjajo številni univerzitetni profesorji in raziskovalci.

Podpisniki menijo, da »vedno večje število takšnih primerov kaže na to, da gre za sistematično izogibanje in ignoriranje«, in opozarjajo, da »takšno ravnanje oblasti kaže ne zgolj na problematičen odnos do javne radiotelevizije, temveč tudi na širši problem demokratične vidnosti in odgovornosti oblasti.«

»Demokratična vidnost oblasti pomeni njeno izpostavljenost javni presoji, ne zgolj ustvarjanje javne podobe s pomočjo služb za odnose z javnostjo,« so poudarili podpisniki. Še posebej je zavračanje sodelovanja z mediji in odgovarjanja novinarjem problematično v odnosu vlade do RTV Slovenija, ki ima kot izvajalka javne službe zakonsko določeno nalogo celovito in nepristransko obveščati javnost, omogočati pluralnost mnenj ter spodbujati javno razpravo o vprašanjih skupnega pomena.

»Sistematično izogibanje predstavnikov oblasti zato ne otežuje zgolj dela novinark in novinarjev, temveč tudi izvajanje javne službe in uresničevanje pravice javnosti do obveščenosti. Takšno ravnanje je v nasprotju tudi z evropskimi standardi medijske svobode in pluralizma, ki poudarjajo pomen neodvisnih javnih medijev za demokratični nadzor nad oblastjo,« so izpostavili.

Novinarji RTV Slovenija namreč ne postavljajo vprašanj zase, temveč zastopajo celotno slovensko javnost in s tem državljanom omogočajo nadzor nad nosilci politične moči, poudarjajo univerzitetni profesorji in predstavnike oblasti, naj nemudoma prenehajo s praksami diskriminatornega izogibanja sodelovanju z RTV Slovenija.

Poleg Vobiča so pod izjavo podpisani še Marko Milosavljević, Barbara Rajgelj, Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin, Slavko Splichal, Monika Kalin Golob, Melita Poler Kovačič, Boris Mance, Tanja Kerševan, Nataša Logar, Tina Lengar Verovnik, Anamarija Šiša, Jernej Kaluža, Jernej Amon Prodnik, Ilija Tomanić Trivundža, Maruša Pušnik, Tonja Jerele, Peter Sekloča, Boris Vezjak, Roman Kuhar, Rok Smrdelj, Gorazd Kovačič, Mojca Pajnik, Marko Ribać, Jože Vogrinc, Sašo Brlek Slaček, Andreja Trdina, Tanja Oblak Črnič in Andreja Vezovnik.