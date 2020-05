Vladno poročilo farsa, Počivalšek pa ujetnik prvaka SDS?

Janja Marolt Božič, Mediana FOTO: Peter Giodani



Opozicija se bo v torek na vabilo prvaka SDodločala, kako naprej. »Glede takšnih zadev se moramo namreč uskladiti,« pravi. Za zdaj se zdi, da je LMŠ soliral - najprej z napovedjo interpelacije proti gospodarskemu ministru, z napovedjo zahteve po parlamentarni preiskavi pa preveč mencal. Poročilo vlade o nabavah zaščitne opreme, v katerem je nekdanji premierobtožen kaznivih dejanj, po oceni opozicije ne izraža preiskave dogodkov, pač pa je namenjeno predvsem varovanju sedanje vlade.Opozicija se mora odločiti, ali bo ustanovila svojo preiskovalno komisijo in pozneje širila področja njenega dela tudi na nabavo zaščitne opreme. Ustanovitev dveh preiskovalnih komisij na isto temo hkrati namreč ni mogoča. Pisali smo že, da so vladne stranke s svojo zahtevo po parlamentarni preiskavi nabav opozicijo prehitele.Poročilo vlade o nabavah je ministra za gospodarstvoopralo vseh sumov morebitnih nepravilnosti. Politični analitikiz Valicona na vprašanje, ali je poročilo farsa, odgovarja, da je to ena od mogočih oznak dokumenta.Zorko se strinja z oceno, da je prvak SMC Počivalšek po tem, ko ga je v bran vzel premier, od njega povsem odvisen.»V koaliciji je prvak SMC le še slonček v trgovini s porcelanom. Lahko pa pričakujemo, da ga bo Janša 'bildal', ker s tem 'bilda' vlado, SDS in sebe. Od SMC so ostali le poslanci, ki ohranjajo ime stranke,« razmere komentira, direktorica mednarodnega Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.Od parlamentarnih preiskovalnih komisij do zdaj ni bilo posebne koristi. Od 31 preiskovalnih komisij, ki so bile v parlamentu ustanovljene, jih nekaj ni pripravilo niti končnega poročila. Statistika kaže, da je državni zbor sprejel le 12 končnih poročil parlamentarnih preiskovalcev.Tudi ko je parlament končna poročila sprejel, se ni zgodilo veliko. Tak primer je preiskovalna komisija za Teš 6, ki je v končno poročilo zapisala, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno, najbolj politično odgovorna pa da so vladain takratna ministrain. V državnem zboru so ob sprejetju poročila tudi napovedali, da bo proti njim naznanjen sum kaznivega dejanja opustitve dolžnega nadzorstva.To zdaj vlada Janeza Janše napoveduje Marjanu Šarcu. »Že površen pregled osnovnih dejstev in zaporedje dogajanj v svetu, EU in Sloveniji februarja in marca kaže, da Šarec kot premier v službi očitno ni ravnal vestno. Najspornejša je odločitev, da se za potencialno okužene povratnike iz žarišča v Italiji ne odredi karantena in da se pravočasno ne zapre oziroma zdravstveno nadzoruje meja z Italijo. Zaradi tega so nastale dodatne resne posledice za zdravje in življenje ljudi ter večja gospodarska škoda,« se glasi eden od povzetkov več kot 80 strani dolgega vladnega poročila o nabavi zaščitne opreme in obvladovanju epidemije.Šarca obtožuje storitev kaznivega dejanja opustitve dolžnega ravnanja, ki poleg znakov kaznivega dejanja po 258. členu kazenskega zakonika vsebuje tudi elemente kaznivega dejanja po 177. členu zakonika. Prvi in drugi navedeni člen ob denarni kazni predvidevata tudi do tri ali osem let zapora. Šarec ni odgovoril na vprašanje, ali pričakuje, da ga bodo tudi res ovadili. »To ni poročilo, ampak pamflet. Mi smo upoštevali veljavno zakonodajo in po njej tudi ravnali. S poročilom samo prikrivajo svojo odgovornost, začenši z nezakonitim kriznim štabom, ki ni imel pravne podlage,« komentira.V poročilu je zapisano tudi, da je nekdanji minister za zdravješele po pritiskih zdravniške zbornice, zdravstvene stroke in nove koalicije podpisal odredbo o razglasitvi epidemije. Veljati je začela 12. marca ob 18. uri. Slovenija, čeprav neposredna soseda največjega evropskega žarišča v severni Italiji, je epidemijo razglasila šele dan po tem, ko je WHO razglasila pandemijo, in celih 14 dni pozneje, kot so to storile nekatere od Italije precej bolj oddaljene baltske države. Iz korespondence ministra za zdravje Šabedra je razvidno, piše v dokumentu vlade, da mu Marjan Šarec hitrejšega ukrepanja v posameznih primerih prej ni dovolil oziroma ga je celo aktivno preprečeval.Vlada računskemu sodišču predlaga revizijo poslovanja zavoda za blagovne rezerve za prve štiri mesece letos ter tudi revizijo vseh postopkov nakupa, najema in vzdrževanja ventilatorjev v vseh slovenskih bolnišnicah v zadnjih petih letih. Po en milijon evrov pa bo letos zagotovila za razvoj in začetek proizvodnje ventilatorjev v Sloveniji ter milijon evrov za domačo proizvodnjo zaščitnih mask tipa FFP2 in FFP3.