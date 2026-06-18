Kako bo videti vlada v senci, ki jo bo vodil Robert Golob

Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal oblikovanje vlade v senci na začetku prihodnjega meseca.

Ob tem, ko je Gibanje Svoboda pričakovano zavrnilo povabilo predsednika vlade Janeza Janše v partnerstvo za uspešno Slovenijo, je hkrati sprejelo odločitev o oblikovanju vlade v senci. Predstavili jo bodo na začetku julija, v njej pa bodo kompetentni strokovnjaki za posamezna področja. Vzpostaviti želijo operativno vlado v senci, ki bo delovala kot notranji organ stranke. Število resorjev pa ne bo večje, kot je v Janševi vladi. Izvršni odbor Gibanja Svoboda je sprejel odločitev, da se stranka ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Partnerstvo so odločno zavrnili tudi v Levici, v SD pa so si za razmislek vzeli nekaj več časa, o (ne)priključitvi bo odločal kongres stranke. Za pristop k Janševemu partnerstvu se najbolj ogreva le ...